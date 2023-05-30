Самого невезучего бойца UFC из Казахстана "уволили" из промоушена

Обозреватель портала Sportskeeda.com Пранав Пандей поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от предстоящей схватки казахстанца Жалгаса Жумагулова с бразильцем Фелипе Буньесом. Специалист предсказал досрочное завершение поединка.

Противостояние запланировано на 17 июня в США. При этом изначально казахстанец должен был подраться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил бразилец Рафаэль Эстевам. Однако последний не смог сделать вес и бой отменили. На этом фоне Жумагулова назвали "самым невезучим парнем в UFC".

"Жумагулов возрастной боец. Он не дрался давно, а его последний поединок переносился, соперники менялись. Ему пора уходить из UFC. Он это понимает, но скорее всего постарается сделать все красиво. Я думаю, что мы увидим лучшую версию казахстанца, которая приложит все усилия, чтобы досрочно победить соперника. Я считаю, что злой на весь мир Жумагулов выглядит более опасным фаворитом", - отметил Пандей.

Чудом попал в UFC и назвал алматинцев российскими фанатами. Кто новый соперник Жумагулова?

На данный момент Жумагулов провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений. У казахстанца остался один поединок по контракту с американским промоушеном.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева