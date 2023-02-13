Нервный опыт UFC 284. Неужели Хабиб вернется в спорт из-за Махачева?

Первая защита пояса в роли чемпиона UFC для россиянина Ислама Махачева (24-1) выдалась крайне нервной не только ввиду серьезной оппозиции в лице Александра Волкановски (25-2) в его же стране, но и из-за отсутствия Хабиба Нурмагомедова во время подготовки и в углу в ходе поединка. В начале января экс-чемпион UFC объявил, что окончательно оставляет спорт ради времени, которое он хочет уделять семье.

Однако первый большой ивент после ухода Хабиба-наставника обернулся для его команды ощутимыми проблемами. И теперь кажется, что Нурмагомедов может пересмотреть уровень своей вовлеченности в спорт вновь. Корреспондент Vesti.kz предположил, какое решение может принять "Орел" на основе этого.

Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе и поднялся на первое место в рейтинге вне зависимости от весовой категории (P4P). Но сделать это было очень сложно. Чемпион полулегкого дивизиона Волкановски дал настоящий бой Исламу. Многие твердят, что это был самый сложный бой в карьере дагестанца, и спорить с этим сложно.

Помимо Махачева, на турнире UFC 284 в Австралии бился еще один член команды Хабиба - чеченец Зубайра Тухугов (20-6-1). Он вновь не справился с весогонкой, а затем и вовсе проиграл бойцу-дебютанту UFC. Правда, судейское решение по итогам этого поединка подверглось серьезной критике. Многие заметили пусть и не явное, но преимущество Зубайры.

Если бы в воскресное австралийское утро проиграл и Махачев, то это стало бы настоящей трагедией для всей команды, которую вырастил ныне покойный отец Хабиба - Абдулманап Нурмагомедов. Но в итоге наследник Хабиба с поясом легкого веса не подвел и, в конечном счете, позволил всей команде порадоваться самым главным событием - защитой пояса и первой строчкой в рейтинге P4P.

Сразу после боя, когда Махачев созвонился с Хабибом по видеозвонку, чемпион признал: "Если бы ты был здесь, мне было бы намного легче". И с этим не поспоришь, ведь в прошлых поединках Ислам внешне легко финишировал оппонентов, и во многих ситуациях подсказки Хабиба из угла играли ключевую роль.

Также Хабиб активно следит за дисциплиной в команде. Будучи в тысячах километрах от Австралии, он всегда был на связи с Исламом, Зубайрой и остальными ребятами. В один из дней он сделал Тухугову замечание относительно сгонки веса, заявив, что для него это большой вес на тот момент. Зубайра ответил, что у них с Исламом одинаковые показатели (оба выступают в легком весе. - Прим. автора). Но Хабиб знает организм обоих спортсменов и понимал, что Тухугову очень тяжко даются последние килограммы, в отличие от Махачева.

В итоге опасения Хабиба его не подвели. Зубайра действительно не смог уложиться в лимит легкого веса, и это при том, что он проводил первый поединок в этой весовой категории после ухода из полулегкого. Смена дивизионов произошла именно из-за проблем с весогонкой, но кажется, что даже в легком весе неприятная тенденция продолжится.

В том же разговоре с Махачевым по видеозвонку Хабиб подтвердил, что за время турнира успел поседеть. И наверняка в тот момент Нурмагомедову было бы куда легче находиться там рядом, давать подсказки своим бойцам, а не страдать от переживаний через экран телевизора, когда произнесенные от нервов и эмоций подсказки все равно никто не услышит.

Вот таким нервным получился турнир UFC 284 для всей команды Хабиба. В январском заявлении стало понятно, что Нурмагомедов устал летать с командой по всему миру, проходить циклы подготовки из нескольких недель, тратить много энергии и времени, которые можно было бы уделить семье. Но все равно, находясь так далеко, Хабиб не способен в полной мере изолировать себя от всего того, через что проходят его друзья. Он также на связи с ними каждый день, а во время просмотра боев тратит не меньше эмоций, чем на арене.

Ислам, Зубайра и другие бойцы тоже чувствуют нехватку Хабиба. С ним легче, даже если они и побеждают. Аура присутствия Нурмагомедова в углу может влиять и на соперников, пусть это и не доказано. Так или иначе турнир UFC 284 каждый из команды точно запомнит.

После такого опыта Хабиб вполне может пересмотреть свое внимание к команде и спорту. Да, он хочет больше времени проводить с семьей, но во время таких больших и нервных боев, когда его друзья и братья бьются так далеко, ему нелегко оставаться в стороне. В таком случае можно представить, что Хабиб будет находиться с командой, но лишь ограниченное время и при особых случаях, таких, как титульные бои Махачева.

Нет надобности ездить на все турниры каждого бойца и принимать непосредственное участие в подготовке. Однако участвовать в крупных событиях в качестве секунданта того же Ислама, наверное, стоит. В любом случае решение примет уже сам Хабиб.

Напомним, что Махачев стал вторым российским бойцом, который добрался до вершины рейтинга P4P. Первым был Хабиб.

Фото: UFC©️

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