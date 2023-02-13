Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC

Автор:

Комментарии

Нервный опыт UFC 284. Неужели Хабиб вернется в спорт из-за Махачева?

Нервный опыт UFC 284. Неужели Хабиб вернется в спорт из-за Махачева?
©UFC

Первая защита пояса в роли чемпиона UFC для россиянина Ислама Махачева (24-1) выдалась крайне нервной не только ввиду серьезной оппозиции в лице Александра Волкановски (25-2) в его же стране, но и из-за отсутствия Хабиба Нурмагомедова во время подготовки и в углу в ходе поединка. В начале января экс-чемпион UFC объявил, что окончательно оставляет спорт ради времени, которое он хочет уделять семье.

Однако первый большой ивент после ухода Хабиба-наставника обернулся для его команды ощутимыми проблемами. И теперь кажется, что Нурмагомедов может пересмотреть уровень своей вовлеченности в спорт вновь. Корреспондент Vesti.kz предположил, какое решение может принять "Орел" на основе этого.

Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе и поднялся на первое место в рейтинге вне зависимости от весовой категории (P4P). Но сделать это было очень сложно. Чемпион полулегкого дивизиона Волкановски дал настоящий бой Исламу. Многие твердят, что это был самый сложный бой в карьере дагестанца, и спорить с этим сложно.

Помимо Махачева, на турнире UFC 284 в Австралии бился еще один член команды Хабиба - чеченец Зубайра Тухугов (20-6-1). Он вновь не справился с весогонкой, а затем и вовсе проиграл бойцу-дебютанту UFC. Правда, судейское решение по итогам этого поединка подверглось серьезной критике. Многие заметили пусть и не явное, но преимущество Зубайры.

Если бы в воскресное австралийское утро проиграл и Махачев, то это стало бы настоящей трагедией для всей команды, которую вырастил ныне покойный отец Хабиба - Абдулманап Нурмагомедов. Но в итоге наследник Хабиба с поясом легкого веса не подвел и, в конечном счете, позволил всей команде порадоваться самым главным событием - защитой пояса и первой строчкой в рейтинге P4P.

Сразу после боя, когда Махачев созвонился с Хабибом по видеозвонку, чемпион признал: "Если бы ты был здесь, мне было бы намного легче". И с этим не поспоришь, ведь в прошлых поединках Ислам внешне легко финишировал оппонентов, и во многих ситуациях подсказки Хабиба из угла играли ключевую роль. 

Также Хабиб активно следит за дисциплиной в команде. Будучи в тысячах километрах от Австралии, он всегда был на связи с Исламом, Зубайрой и остальными ребятами. В один из дней он сделал Тухугову замечание относительно сгонки веса, заявив, что для него это большой вес на тот момент. Зубайра ответил, что у них с Исламом одинаковые показатели (оба выступают в легком весе. - Прим. автора). Но Хабиб знает организм обоих спортсменов и понимал, что Тухугову очень тяжко даются последние килограммы, в отличие от Махачева. 

В итоге опасения Хабиба его не подвели. Зубайра действительно не смог уложиться в лимит легкого веса, и это при том, что он проводил первый поединок в этой весовой категории после ухода из полулегкого. Смена дивизионов произошла именно из-за проблем с весогонкой, но кажется, что даже в легком весе неприятная тенденция продолжится.

В том же разговоре с Махачевым по видеозвонку Хабиб подтвердил, что за время турнира успел поседеть. И наверняка в тот момент Нурмагомедову было бы куда легче находиться там рядом, давать подсказки своим бойцам, а не страдать от переживаний через экран телевизора, когда произнесенные от нервов и эмоций подсказки все равно никто не услышит.

Вот таким нервным получился турнир UFC 284 для всей команды Хабиба. В январском заявлении стало понятно, что Нурмагомедов устал летать с командой по всему миру, проходить циклы подготовки из нескольких недель, тратить много энергии и времени, которые можно было бы уделить семье. Но все равно, находясь так далеко, Хабиб не способен в полной мере изолировать себя от всего того, через что проходят его друзья. Он также на связи с ними каждый день, а во время просмотра боев тратит не меньше эмоций, чем на арене.

Ислам, Зубайра и другие бойцы тоже чувствуют нехватку Хабиба. С ним легче, даже если они и побеждают. Аура присутствия Нурмагомедова в углу может влиять и на соперников, пусть это и не доказано. Так или иначе турнир UFC 284 каждый из команды точно запомнит.

После такого опыта Хабиб вполне может пересмотреть свое внимание к команде и спорту. Да, он хочет больше времени проводить с семьей, но во время таких больших и нервных боев, когда его друзья и братья бьются так далеко, ему нелегко оставаться в стороне. В таком случае можно представить, что Хабиб будет находиться с командой, но лишь ограниченное время и при особых случаях, таких, как титульные бои Махачева. 

Нет надобности ездить на все турниры каждого бойца и принимать непосредственное участие в подготовке. Однако участвовать в крупных событиях в качестве секунданта того же Ислама, наверное, стоит. В любом случае решение примет уже сам Хабиб. 

Напомним, что Махачев стал вторым российским бойцом, который добрался до вершины рейтинга P4P. Первым был Хабиб.

Фото: UFC©️

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA UFC Нурмагомедов Хабиб Махачев Ислам Россия Дагестан

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 12:42
UFC
Нервный опыт UFC 284. Неужели Хабиб вернется в спорт из-за Махачева? Нервный опыт UFC 284. Неужели Хабиб вернется в спорт из-за Махачева?
Сегодня , 09:39
UFC
"Буду честным". Махачев отреагировал на слова Волкановски по итогам боя за титул UFC "Буду честным". Махачев отреагировал на слова Волкановски по итогам боя за титул UFC
Вчера , 17:08
UFC
Засудили? Волкановски не согласен с поражением от Махачева и жаждет реванша Засудили? Волкановски не согласен с поражением от Махачева и жаждет реванша
Вчера , 15:30
UFC
Исламу Махачеву предложили бой с Шавкатом Рахмоновым Исламу Махачеву предложили бой с Шавкатом Рахмоновым
Вчера , 13:51
UFC
Видео лучших моментов турнира UFC 284 с главным боем Махачев - Волкановски Видео лучших моментов турнира UFC 284 с главным боем Махачев - Волкановски
Вчера , 13:25
UFC
Хабиб поседел из-за боя Махачева на UFC 284 Хабиб поседел из-за боя Махачева на UFC 284
Вчера , 12:55
UFC
Опубликовано фото лица Махачева после чемпионского боя с Волкановски Опубликовано фото лица Махачева после чемпионского боя с Волкановски
Вчера , 11:49
UFC
Ислам Махачев победил Александра Волкановски в чемпионском бою UFC 284 Ислам Махачев победил Александра Волкановски в чемпионском бою UFC 284
Вчера , 11:02
UFC
Определился временный чемпион в соглавном бою на UFC 284 Определился временный чемпион в соглавном бою на UFC 284
Вчера , 10:14
UFC
Ярким нокаутом завершился бой тяжеловесов на UFC 284 Ярким нокаутом завершился бой тяжеловесов на UFC 284
Вчера , 09:16
UFC
Тухугову вынесли вердикт после поражения на UFC 284 Тухугову вынесли вердикт после поражения на UFC 284
Вчера , 08:27
UFC
Зубайра Тухугов с поражения дебютировал в легком весе UFC Зубайра Тухугов с поражения дебютировал в легком весе UFC
11 февраля, 19:19
UFC
Прямая трансляция боя Махачев - Волкановски на турнире UFC 284 Прямая трансляция боя Махачев - Волкановски на турнире UFC 284
11 февраля, 17:03
UFC
Битва сильнейших в UFC: каковы прогнозы на бой Махачева и Волкановски? Битва сильнейших в UFC: каковы прогнозы на бой Махачева и Волкановски?
11 февраля, 16:00
UFC
Это не UFC. Казахстанский чемпион из лиги Хабиба назвал лучший промоушен Это не UFC. Казахстанский чемпион из лиги Хабиба назвал лучший промоушен
10 февраля, 19:30
UFC
В России сделали смелый прогноз на бой Рахмонова против топового бойца UFC В России сделали смелый прогноз на бой Рахмонова против топового бойца UFC
10 февраля, 15:35
UFC
Махачев и Волкановски пощупали друг друга во время дуэли взглядов Махачев и Волкановски пощупали друг друга во время дуэли взглядов
10 февраля, 14:15
UFC
На кого ставить? Прогнозы на чемпионский бой Махачев - Волкановски На кого ставить? Прогнозы на чемпионский бой Махачев - Волкановски
10 февраля, 13:25
UFC
Стало известно об интересе UFC к казахстанскому бойцу Стало известно об интересе UFC к казахстанскому бойцу
9 февраля, 17:02
UFC
Кругом одни звезды, или с кем в одном зале тренируются Рахмонов и Алмабаев в США Кругом одни звезды, или с кем в одном зале тренируются Рахмонов и Алмабаев в США
9 февраля, 10:42
UFC
В США "нашли" нового бойца из Казахстана для UFC В США "нашли" нового бойца из Казахстана для UFC
9 февраля, 00:06
UFC
"Казахи в Майами". Шавкат Рахмонов представил фото перед боем в UFC "Казахи в Майами". Шавкат Рахмонов представил фото перед боем в UFC
8 февраля, 19:50
UFC
Испуганный мальчик или хороший боец? Чимаев охарактеризовал Рахмонова Испуганный мальчик или хороший боец? Чимаев охарактеризовал Рахмонова
8 февраля, 18:45
UFC
Эксперт высказался о нокауте в бою Рахмонова с топовым бойцом UFC Эксперт высказался о нокауте в бою Рахмонова с топовым бойцом UFC
8 февраля, 18:00
UFC
Хамзат Чимаев бросил вызов экс-чемпиону UFC Хамзат Чимаев бросил вызов экс-чемпиону UFC
8 февраля, 16:11
UFC
Неужели их пути не пересекутся? Как Чимаев отдаляется от боя с Рахмоновым Неужели их пути не пересекутся? Как Чимаев отдаляется от боя с Рахмоновым
8 февраля, 11:30
UFC
Запретные темы и излишние откровения. Как интервью Жумагулова навредили его репутации Запретные темы и излишние откровения. Как интервью Жумагулова навредили его репутации
7 февраля, 13:16
UFC
МакГрегор возвращается в клетку. Чего ждать от главной звезды ММА? МакГрегор возвращается в клетку. Чего ждать от главной звезды ММА?
7 февраля, 12:26
UFC
Боец UFC после нокаута от Рахмонова получил бой с Нурмагомедовым Боец UFC после нокаута от Рахмонова получил бой с Нурмагомедовым
6 февраля, 21:59
UFC
Американский боец пообещал досрочно выиграть у МакГрегора в следующем поединке Американский боец пообещал досрочно выиграть у МакГрегора в следующем поединке

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus