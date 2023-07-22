Непобежденный казахстанец из UFC дал совет молодым бойцам

Непобежденный боец UFC Азат Максум (17-0) стал гостем турнира OCTAGON 47, который проходит сейчас в Алматы. Перед началом главного карда ивента его пригласили в центр клетки, откуда он поблагодарил всех соотечественников за поддержку, передает корреспондент Vesti.kz.

"Ассаламу алейкум всему народу Казахстана! Большое спасибо за то, что поддерживали и переживали за меня. Также спасибо президенту организации OCTAGON Нураддину Садыкову. Благодарю и Кайрата Ахметова (известный боец секундировал его в дебюте в UFC - Прим. автора). Хочу кое-что сказать молодым бойцам лиги OCTAGON. Не останавливайтесь, трудитесь, будьте простыми. Ин ша Аллах, в будущем вы увидите результаты всего этого в виде достижений", - заключил файтер.

Напомним, что 28-летний Максум дебютировал в лучшей лиге мира на прошлой неделе. По итогам трех раундов он одержал победу раздельным решением судей над американцем Тайсоном Нэмом (21-14-1). Ранее он был чемпионом лиги OCTAGON.

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