"Не знает пощады". Рахмонову назвали условия для победы над Нилом

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Сегодня 23:00
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/

Популярный украинский сайт vRINGe.com дал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Джеффа Нила на турнире UFC 285. 

"Этот бой был запланирован ещё в рамках первого в 2023 году турнира промоушена в середине января, но тогда Нилу пришлось отказаться от выхода в октагон из-за травмы, подробности которой не стали раскрывать общественности.

Американец - типичный ударник, который предпочитает действовать исключительно в стойке, полагаясь на хорошую работу рук, добротную функционалку и крепкий подбородок. Его нельзя назвать настоящим мастером бокса или пугающим панчером, но уоркрейт работает исправно и без серьёзных сбоев.

Рахмонову будет непросто перебить Нила в стойке, хотя задача эта не выглядит невыполнимой. Во-первых, казахстанец и сам хорош в ударке, плюсом к этому превосходя соперника в антропометрии. Во-вторых, "Номад" разнообразнее в атаке и может миксовать удары руками с киками.

И все же, пожалуй, со стороны Шавката было бы опрометчиво пытаться пересилить американца в стойке, когда его грэпплинг на однозначно более высоком уровне. Джефф неплохо защищается от тейкдаунов, но если уж казахстанцу удастся перевести бой на покрытие, Нилу придется откровенно туго. Рахмонов обладает огромным набором приемов и не знает пощады в граунд-энд-паунде.

Скорее всего, Шавкат будет миксовать ударку и проходы, но так или иначе ключом к победе для него видится партер. В противном случае, то есть, если соперничество развернется в стойке, казахстанец также видится небольшим фаворитом, но тогда бой наверняка пройдет всю дистанцию, а превосходство "Номада" не окажется основательным"

Думаем, что у казахстанца все же получится, так что наш прогноз на бой Рахмонов-Нил: досрочная победа Шавката"

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