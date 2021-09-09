 rVxYSygsibeLsEz2LCHezORhs9sDY7pFzqGpRXrD
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня!
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.
Автор:

"Не должны были драться друг с другом...". Реакция англоязычных фанатов UFC на бой Исмагулов - Мустафаев

"Не должны были драться друг с другом...". Реакция англоязычных фанатов UFC на бой Исмагулов - Мустафаев
©tribuna.media
Новости спорта Смешанные UFC

Анонсированный в начале месяца бой казахского бойца UFC из России Дамира Исмагулова (23-1) и Магомеда Мустафаева (14-3) удивил не только ценителей смешанных единоборств из постсоветского пространства, но и зарубежных фанатов. Корреспондент Vesti.kz сделал подборку из любопытных комментариев пользователей Сети после утверждения этого поединка.

Поединок в легком весе между Исмагуловым и другим россиянином Мустафаевым пройдет 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках номерного события UFC 267. Прочитать подробнее о том, что из себя представляет соперник Дамира, можно по этой ссылке:

Мастер финишей, побеждал брата Хабиба и нокаутировал Физиева. Что известно о следующем сопернике Исмагулова в UFC

А вот что думают болельщики со всего мира, делясь впечатлениями от предстоящего боя Исмагулова и Мустафаева:

"У обоих такие фамилии, что я уже чувствую их умение бороться".

"UFC 267 - лучший кард года".

"Они не должны были драться друг против друга..."

"Дайте Исмагулову рейтингового соперника. Он один из лучших нерейтинговых бойцов мира!"

"Дамир "Будущий чемпион" Исмагулов".

"Что за бой!"

"Отлично! Я с нетерпением ждал возвращения Мустафаева".

"Они любят ставить друг против друга двух хороших проспектов, лол".

"Невероятный бой! Хорошая работа матчмейкеров UFC".

"Я выбираю Магомеда".

"Я ставлю на Дамира, но не уверен".

"Дамир выглядел не очень хорошо в последнем бою с Алвесом. Я ставлю на Магомеда".

"Я ставлю на Магомеда, но это очень интересный бой".

Все комментарии, использованные в тексте, были взяты из англоязычных аккаунтов Instagram: 4oz.mma, Ufcnewsalerts и Bigmarcel24.

Отметим, что для Исмагулова это будет пятый бой под эгидой известнейшего промоушена. Пока на его счету четыре победы, и все они - решением судей.

Ранее своими мыслями относительно этого противостояния поделился известный журналист и эксперт Игорь Лазорин.

Билет казахстанца в UFC, бой "Наймана" в России и не только. Что ждет фанатов ММА до конца сентября 

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA UFC Исмагулов Дамир Казахстан Россия ОАЭ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:10
Единоборства
"Не должны были драться друг с другом...". Реакция англоязычных фанатов UFC на бой Исмагулов - Мустафаев "Не должны были драться друг с другом...". Реакция англоязычных фанатов UFC на бой Исмагулов - Мустафаев
Вчера , 20:08
Единоборства
Билет казахстанца в UFC, бой "Наймана" в России и не только. Что ждет фанатов ММА до конца сентября Билет казахстанца в UFC, бой "Наймана" в России и не только. Что ждет фанатов ММА до конца сентября
7 сентября, 19:45
Единоборства
"Большой сенсации не будет". Эксперт назвал сильные стороны Исмагулова и оценил его шансы в следующем бою в UFC "Большой сенсации не будет". Эксперт назвал сильные стороны Исмагулова и оценил его шансы в следующем бою в UFC
5 сентября, 20:49
Единоборства
Хабиб рассказал, сколько заработал за первый бой в ММА Хабиб рассказал, сколько заработал за первый бой в ММА
5 сентября, 16:19
Единоборства
Новый МакГрегор с нокаута дебютировал в UFC и сделал громкое заявление после боя Новый МакГрегор с нокаута дебютировал в UFC и сделал громкое заявление после боя
5 сентября, 15:00
Футбол
"Такого феномена в футболе еще не было". Хабиб Нурмагомедов сравнил Роналду и Месси "Такого феномена в футболе еще не было". Хабиб Нурмагомедов сравнил Роналду и Месси
4 сентября, 10:19
Единоборства
"Мы будем готовы". Дамир Исмагулов - о следующем бое в UFC "Мы будем готовы". Дамир Исмагулов - о следующем бое в UFC
3 сентября, 20:07
Единоборства
"Может доставить серьезные проблемы". Эксперт - о следующем сопернике Исмагулова в UFC "Может доставить серьезные проблемы". Эксперт - о следующем сопернике Исмагулова в UFC
2 сентября, 21:11
Единоборства
Дамиру Исмагулову предрекли неприятный исход в следующем бою в UFC Дамиру Исмагулову предрекли неприятный исход в следующем бою в UFC
2 сентября, 15:30
Единоборства
Мастер финишей, побеждал брата Хабиба и нокаутировал Физиева. Что известно о следующем сопернике Исмагулова в UFC Мастер финишей, побеждал брата Хабиба и нокаутировал Физиева. Что известно о следующем сопернике Исмагулова в UFC
1 сентября, 23:54
Единоборства
Определился соперник Дамира Исмагулова по следующему бою в UFC Определился соперник Дамира Исмагулова по следующему бою в UFC
31 августа, 23:54
Единоборства
Дамир Исмагулов назвал дату своего возвращения в UFC Дамир Исмагулов назвал дату своего возвращения в UFC
31 августа, 13:42
Единоборства
Бои казахстанцев на турнире Хабиба и в лиге ОАЭ, или что смотреть на этой неделе в ММА Бои казахстанцев на турнире Хабиба и в лиге ОАЭ, или что смотреть на этой неделе в ММА
31 августа, 11:44
Единоборства
Девушка-боец UFC попалась на мельдонии и была отстранена Девушка-боец UFC попалась на мельдонии и была отстранена
30 августа, 21:31
Бокс
Фанаты экс-чемпиона UFC и популярного видеоблогера подрались прямо на трибунах Фанаты экс-чемпиона UFC и популярного видеоблогера подрались прямо на трибунах
30 августа, 18:30
Единоборства
"Есть Рахмонов". Эксперт намекнул на несправедливость в рейтингах UFC "Есть Рахмонов". Эксперт намекнул на несправедливость в рейтингах UFC
29 августа, 12:30
Единоборства
Главный бой турнира UFC закончился нокаутом Главный бой турнира UFC закончился нокаутом
29 августа, 10:20
Единоборства
Узбекский боец попался на удушающий прием и потерпел первое поражение в UFC Узбекский боец попался на удушающий прием и потерпел первое поражение в UFC
28 августа, 19:29
Единоборства
МакГрегор отреагировал на новость о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед" МакГрегор отреагировал на новость о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"
27 августа, 23:36
Единоборства
Экс-боец UFC нокаутировал казахстанца в главном бою и успешно дебютировал в лиге NFC Экс-боец UFC нокаутировал казахстанца в главном бою и успешно дебютировал в лиге NFC
27 августа, 20:52
Единоборства
Девушка-боец из Казахстана в кровавой рубке потерпела первое поражение в карьере на турнире NFC Девушка-боец из Казахстана в кровавой рубке потерпела первое поражение в карьере на турнире NFC
26 августа, 19:15
Единоборства
Бой проспекта из Узбекистана и противостояние топовых полулегковесов. Что смотреть на этой неделе в UFC Бой проспекта из Узбекистана и противостояние топовых полулегковесов. Что смотреть на этой неделе в UFC
25 августа, 15:47
Единоборства
Более 50 пропущенных за бой, или кто из казахстанских файтеров UFC получает больше урона в стойке Более 50 пропущенных за бой, или кто из казахстанских файтеров UFC получает больше урона в стойке
25 августа, 07:41
Единоборства
На Хабиба Нурмагомедова напали в России На Хабиба Нурмагомедова напали в России
24 августа, 23:54
Единоборства
"Подойти в максимально хорошей форме!". Мария Агапова рассказала о подготовке к бою в UFC "Подойти в максимально хорошей форме!". Мария Агапова рассказала о подготовке к бою в UFC
24 августа, 22:15
Единоборства
Американского бойца уволили из UFC после поражения от Жумагулова Американского бойца уволили из UFC после поражения от Жумагулова
24 августа, 20:25
Единоборства
Подошел к Дане Уайту, или как звездный друг казахстанского бойца из UFC помог ему приблизиться к мечте Подошел к Дане Уайту, или как звездный друг казахстанского бойца из UFC помог ему приблизиться к мечте
23 августа, 23:20
Единоборства
"Это самое ненужное в единоборствах". Хабиб Нурмагомедов резко высказался о ринг-герлз "Это самое ненужное в единоборствах". Хабиб Нурмагомедов резко высказался о ринг-герлз
23 августа, 19:21
Единоборства
Казахстанец против экс-бойца UFC, или что интересного нас ждет на этой неделе в ММА Казахстанец против экс-бойца UFC, или что интересного нас ждет на этой неделе в ММА
23 августа, 12:05
Единоборства
Пора в UFC, или какие выводы можно сделать после победы Алмабаева над другим экс-чемпионом М-1 Пора в UFC, или какие выводы можно сделать после победы Алмабаева над другим экс-чемпионом М-1
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus