"Не должны были драться друг с другом...". Реакция англоязычных фанатов UFC на бой Исмагулов - Мустафаев

Анонсированный в начале месяца бой казахского бойца UFC из России Дамира Исмагулова (23-1) и Магомеда Мустафаева (14-3) удивил не только ценителей смешанных единоборств из постсоветского пространства, но и зарубежных фанатов. Корреспондент Vesti.kz сделал подборку из любопытных комментариев пользователей Сети после утверждения этого поединка.

Поединок в легком весе между Исмагуловым и другим россиянином Мустафаевым пройдет 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках номерного события UFC 267. Прочитать подробнее о том, что из себя представляет соперник Дамира, можно по этой ссылке:

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А вот что думают болельщики со всего мира, делясь впечатлениями от предстоящего боя Исмагулова и Мустафаева:

"У обоих такие фамилии, что я уже чувствую их умение бороться".

"UFC 267 - лучший кард года".

"Они не должны были драться друг против друга..."

"Дайте Исмагулову рейтингового соперника. Он один из лучших нерейтинговых бойцов мира!"

"Дамир "Будущий чемпион" Исмагулов".

"Что за бой!"

"Отлично! Я с нетерпением ждал возвращения Мустафаева".

"Они любят ставить друг против друга двух хороших проспектов, лол".

"Невероятный бой! Хорошая работа матчмейкеров UFC".

"Я выбираю Магомеда".

"Я ставлю на Дамира, но не уверен".

"Дамир выглядел не очень хорошо в последнем бою с Алвесом. Я ставлю на Магомеда".

"Я ставлю на Магомеда, но это очень интересный бой".

Все комментарии, использованные в тексте, были взяты из англоязычных аккаунтов Instagram: 4oz.mma, Ufcnewsalerts и Bigmarcel24.

Отметим, что для Исмагулова это будет пятый бой под эгидой известнейшего промоушена. Пока на его счету четыре победы, и все они - решением судей.

Ранее своими мыслями относительно этого противостояния поделился известный журналист и эксперт Игорь Лазорин.

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