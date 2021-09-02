Мастер финишей, побеждал брата Хабиба и нокаутировал Физиева. Что известно о следующем сопернике Исмагулова в UFC

Как стало известно ранее, 30 октября казахский боец из России Дамир Исмагулов (23-1) проведет свой пятый поединок в промоушене UFC. Корреспондент Vesti.kz познакомил читателей с соперником 30-летнего файтера - россиянином Магомедом Мустафаевым (14-3).

Мустафаев является известным российским бойцом-легковесом из Дагестана. Ему 33 года, и он уже на протяжении шести лет является представителем UFC. Однако за этот продолжительный срок Магомед провел в промоушене лишь пять поединков, выиграв три из них.

К сравнению, принято считать, что Исмагулов редко выступает из-за травм. Но даже у него почти за три года проведено четыре схватки, и в каждой из них Дамир вышел победителем.

Первые годы своей карьеры, которую Магомед начал в 2011 году в возрасте 22 лет, он провел в лиге(Россия). За два с половиной года Мустафаев достиг рекорда 8-1, и все победы были досрочными.

Следующие три боя завершались финишами в исполнении россиянина, но уже в лигах М-1 Global и Sochi Star Club. Одну из этих побед он добыл в противостоянии с двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова - Абубакаром Нурмагомедовым (16-3), для которого это поражение стало первым в карьере.

С рекордом 11-1 и со стопроцентным показателем финишей Мустафаев был подписан в UFC. В июне 2015 года Магомед дебютировал в лиге, завершил бой техническим нокаутом против Петра Холлманна (19-6) из Польши. В конце года Магомед финишировал еще одного соперника - Джо Проктора (11-5) из США.

В ноябре 2016 года Мустафаев встретился с известным американским файтером Кевином Ли (18-7). В ходе этого поединка Магомед получил тяжелую травму руки и проиграл удушающим во второй пятиминутке.

После этого российскому бойцу понадобилось много времени, чтобы залечить "болячки" и вернуться в клетку. И долгожданное возвращение случилось в апреле 2019 года, когда Мустафаев на турнире в Санкт-Петербурге жестко нокаутировал дебютанта промоушена из Кыргызстана, уроженца Казахстана Рафаэля Физиева (10-1), для которого это по сей день единственное поражение в карьере.

За этот яркий финиш Магомед удостоился награды за лучшее выступление вечера и получил бонус в размере 50 тысяч долларов. Интересно, что Физиев, как и Исмагулов, является бойцом казахстанского менеджера Саята Абдрахманова.

Свой последний бой к текущему моменту Мустафаев провел в феврале 2020 года, когда проиграл раздельным решением новозеландцу Брэду Ридделлу (10-1). Начиная с того момента, прошло уже более полутора лет, но Магомед в клетку не возвращался. Очередной камбек случится в конце октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).

Все 14 побед, добытые Мустафаевым, ознаменовались финишами - десять нокаутов и четыре сабмишена. Дважды Магомед проигрывал сабмишеном и единственный раз - решением.

Отметим, что на счету Исмагулова 23 победы в ММА, из которых 13 - досрочные. Но вот в UFC на счету Дамира пока четыре победы, и все они были одержаны решением судей. В последний раз файтер из Оренбурга выступал в мае этого года. Тогда он победил бразильца(19-10).

Напомним, что в тот же вечер, 30 октября, на UFC 267 пройдут два титульных боя. В полутяжелом весе пояс оспорят поляк Ян Блахович (28-8) и бразилец Гловер Тейшейра (32-7). В соглавном событии вечера реванш проведут бойцы легчайшего веса Алджамейн Стерлинг (20-3) и Петр Ян (15-2), который также является спортсменом менеджера Абдрахманова.

Также в этом карде уже анонсированы бои с участием Ислама Махачева (20-1), Александра Волкова (33-9), Хамзата Чимаева (9-0), Магомеда Анкалаева (15-1), Зубайры Тухугова (19-5-1), Тагира Уланбекова (13-1), непобежденного Шамиля Гамзатова (14-0) и других.

Бои казахстанцев на турнире Хабиба и в лиге ОАЭ, или что смотреть на этой неделе в ММА

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