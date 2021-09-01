Определился соперник Дамира Исмагулова по следующему бою в UFC

Следующим соперником казахского бойца из России Дамира Исмагулова станет россиянин Магомед Мустафаев. Об этом в своем Instagram сообщил ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин.

Поединок состоится на турнире UFC 267 в Абу-Даби 30 октября, как это ранее анонсировал сам боец.

Напомним, что последний бой Исмагулов провел в мае, одержав четвертую победу под эгидой промоушена. В июне же стало известно, что его возвращение в клетку откладывается из-за травмы.

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