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Бои казахстанцев на турнире Хабиба и в лиге ОАЭ, или что смотреть на этой неделе в ММА

Бои казахстанцев на турнире Хабиба и в лиге ОАЭ, или что смотреть на этой неделе в ММА
©EFC
Новости спорта Единоборства Смешанные

На этой неделе пройдет сразу два крупных турнира по ММА с участием казахстанских файтеров. Эти события состоятся в субботу, 4 сентября. Подробнее о боях с участием казахстанцев - в материале корреспондента Vesti.kz.

В субботу в Альметьевске (Республика Татарстан, Россия) пройдет юбилейный, 40-й турнир лиги Eagle FC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов. Нужно отметить, что отсчет идет еще с турниров GFC, предшественника Eagle FC.

В карде этого турнира будет много интересных противостояний, а одно из них пройдет с участием казахстанского спортсмена. Представитель легчайшего веса из команды Arlan MMA Pro Team Азамат Маркабаев (7-3) вернется в клетку в поединке против россиянина Тамерлана Кабулова (10-9).

32-летний Маркабаев выступит на турнире EFC уже во второй раз. Самое интересное, что его дебют произошел в декабре прошлого года, когда организация провела первый турнир с Хабибом "у руля" и с новым названием. Это было на EFC 30, тогда казахстанец победил сабмишеном Селема Евлоева (4-3), родного брата своего нынешнего одноклубника Мовсара Евлоева (15-0) из UFC. Теперь, получается, Азамат выступит на втором юбилейном турнире подряд.

Соперник Маркабаева идет на серии из четырех побед подряд. В июне этого года Кабулов первенствовал на турнире Shlemenko FC, задушив казахстанца Никиту Балтабаева (8-6). Интересно, что до этого свой бой Балтабаев провел против Маркабаева и одержал победу единогласным решением. Это случилось в сентябре 2020 года.

В этот же день в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UAE Warriors 22. Там себя обещают проявить с лучшей стороны еще двое казахстанцев из команды Arlan MMA Pro Team - Таксим Забитов (8-1) из легчайшего веса и Али Кабдулла (6-0) из полулегкого.

Соперником 25-летнего Забитова, ранее шедшего на серии из восьми побед, но проигравшего в дебюте на UAE Warriors год назад, будет дебютант лиги из Кыргызстана Бахтияр Тойчубаев (18-4). Этот файтер не проигрывает с июня 2017 года и идет на серии из шести побед подряд. Свой последний бой Тойчубаев провел в октябре 2019 года.

Поединок между Забитовым и Тойчубаевым стоит первым в карде UAE Warriors 22. Именно с него и начнется очередное событие одного из быстро прогрессирующих промоушенов Азии.

В десятом бою из 14 возможных в лиге дебютирует непобежденный Кабдулла. Соперником 26-летнего файтера из Нур-Султана станет нидерландец Ярно Эрренс (11-2), идущий на серии из трех побед. На его счету семь досрочных побед - два нокаутом и пять сабмишеном. Для Эрренса, как и Али, это будет дебютный поединок в лиге UAE Warriors.

Кабдулла бился в последний раз в декабре прошлого года на турнире EFC 31. Тогда казахстанец задушил россиянина Имрана Жулагова (11-4).

Это будут первые сентябрьские поединки с участием казахстанцев на крупных турнирах по ММА. К текущему моменту анонсировано по меньшей мере еще восемь ярких боев до конца сентября. И еженедельно мы продолжим рассказывать вам о предстоящих схватках.

Напомним, ранее стало известно о дисквалификации девушки-бойца UFC из Узбекистана.

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Метки:
MMA UFC Нурмагомедов Хабиб Евлоев Мовсар Казахстан Россия Татарстан ОАЭ

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