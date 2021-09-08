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Билет казахстанца в UFC, бой "Наймана" в России и не только. Что ждет фанатов ММА до конца сентября

Билет казахстанца в UFC, бой "Наймана" в России и не только. Что ждет фанатов ММА до конца сентября
©Instagram/kuat__khamitov
Новости спорта Единоборства Смешанные

Впереди еще три сентябрьские недели, и за этот срок пройдет целый ряд крупных поединков в ММА с участием казахстанских файтеров. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чьи бои следует ждать в ближайшее время.

24 сентября в Сочи (Россия) пройдет турнир промоушена AMC Fight Nights. На этом ивенте выступят сразу два представителя Казахстана - Куат "Найман" Хамитов (21-7-1) и Нурбек Кабдрахманов (3-1).

33-летний легковес Хамитов собирается провести свой третий бой с начала года. Он, наконец, сможет выехать за границу и провести там поединок. Соперником казахстанца, идущего на серии из трех побед, будет россиянин Мариф Пираев (26-4-1) по прозвищу "Пиранья". 28-летний боец уже давно, как и Куат, ждет очного противостояния.

Представитель полулегкой весовой категории Кабдрахманов, представляющий команду Arlan MMA Pro Team, должен сойтись в клетке с россиянином Азаматом Ачмизом (3-0). Этот бой должен был пройти еще в середине июля, но по неизвестным причинам был перенесен на более поздний срок. 

В этот же день в Москве (Россия) пройдет турнир АСА 129. В клетке этой лиги выступят сразу три казахстанца, и это лишь те поединки, которые анонсированы по состоянию на сегодня. Себя должны будут проявить Асылжан Бакытжанулы (11-2), Нурсултан Касымханов (11-3) и Каршыга Даутбек (9-3).

Топовый представитель полутяжелой весовой категории Бакытжанулы встретится с бразильцем Леонардо Силвой (17-5). Оба свои последние поединки проиграли под эгидой АСА.

В полулегком весе 29-летний Касымханов встретится с опытнейшим соперником из России Алексеем Полпудниковым (29-9-1). В своем последнем поединке Нурсултан проиграл, прервав серию из трех побед, а вот у 28-летнего Полпудникова дела складываются совсем неважно, о чем свидетельствуют четыре поражения подряд.

27-летний Даутбек из легчайшего веса проверит свои силы в противостоянии с 28-летним представителем Таджикистана Фатхидином Собировым (15-4-1). Каршыга в последний раз выступал в начале 2020 года и победил. А вот Собиров идет на серии из двух поражений.

26 сентября в Тбилиси (Грузия) пройдет очередной турнир лиги Eagle FC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову. На нем выступит средневес из Arlan MMA Pro Team Даурен Ермеков (14-5).

Соперником казахстанца, который в сентябре прошлого года проиграл чемпиону AMC Fight Nights Владимиру Минееву (15-1-1), станет 30-летний непобежденный россиянин Нуцалхан Умаханов (7-0). Шесть из семи побед он добыл досрочно.

28 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет очередное событие Претендентской серии Даны Уайта, президента UFC. Именно в этот день свой долгожданный поединок проведет 31-летний казахстанец Веретенников, идущий на серии из восьми побед.

Соперником полусредневеса будет 21-летний небитый эквадорец Майкл Моралес (11-0), имеющий на своем счету десять финишей в 11 проведенных боях.

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Таким интересным для ценителей смешанных единоборств получится остаток, а если быть еще точнее, то конец сентября. Подробнее о каждом турнире мы будем сообщать вам отдельно, а также анонсировать новые поединки с участием казахстанских файтеров.

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Метки:
MMA UFC Хамитов Куат Казахстан Нурмагомедов Хабиб Россия США Москва Лас-Вегас Ермеков Даурен

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