"Большой сенсации не будет". Эксперт назвал сильные стороны Исмагулова и оценил его шансы в следующем бою в UFC

Обозреватель портала thefight-site.com Срирам Мураридаран прокомментировал корреспонденту Vesti.kz очередной поединок казахского бойца из России Дамира Исмагулова в UFC. В ходе беседы он назвал фаворита этой схватки и охарактеризовал оппонентов.

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"Исмагулов - один из самых стабильных бойцов в UFC. Он действует хладнокровно и терпеливо. Он не имеет выдающихся талантов, но компенсирует все своей правильной стратегией. Он опытен и вынослив, что дает ему преимущество перед соперниками. В предстоящем бою с Мустафаевым я отдаю предпочтение ему. Хотя нельзя не учитывать тот факт, что Мустафаев известен своим умением побеждать досрочно. Это единственный рабочий способ противодействия Исмагулову.

Я хотел увидеть бой Исмагулова с Физиевым, которого побеждал Мустафаев. Это добавляет дополнительной интриги. Нас ждет интересный поединок. Есть фаворит, но иной результат не будет большой сенсацией", - отметил Мураридаран.

Напомним, что последний бой Исмагулов провел в мае, одержав четвертую победу под эгидой промоушена. В клетку он планировал вернуться еще летом, но помешала травма.

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