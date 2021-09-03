 x5MyhRI5xZoLIxUiUBKy2EUP0zZ8fRC8M29lfn1n
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня! Медальный зачет Паралимпиады-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.
Автор:

"Может доставить серьезные проблемы". Эксперт - о следующем сопернике Исмагулова в UFC

"Может доставить серьезные проблемы". Эксперт - о следующем сопернике Исмагулова в UFC
©UFC Russia
Новости спорта Смешанные UFC

Известный ММА-журналист и эксперт Игорь Лазорин поделился мыслями относительно недавно анонсированного боя между Дамиром Исмагуловым (23-1) и Магомедом Мустафаевым (14-3). Он отметил, что это противостояние может определить будущее файтеров в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в легком весе между казахским бойцом из России Исмагуловым, идущим в промоушене на серии из четырех побед, и дагестанцем Мустафаевым пройдет в Абу-Даби (ОАЭ), 30 октября. Противостояние станет частью номерного события UFC 267.

"Мустафаев не дрался больше полутора лет, два его поединка были отменены. К сожалению, по самым разным причинам он не так часто выступает в UFC. Ему в свое время не повезло с Кевином Ли, хотя тот бой мог бы серьезно его поднять. Мустафаев мощный соперник с разнообразными вариантами в нападении, он может доставить Исмагулову серьезные проблемы. Он может крепко и интересно ударить, может засабмитить. На стороне Дамира - стабильность, с которой он три раунда может работать примерно в одном темпе. Думаю, что это будет достаточно интересное противостояние, которое уже определит позиции и будущее обоих бойцов в UFC", - заключил эксперт.

Ранее мы рассказали о карьере и статистике Мустафаева, отметив его главные победы в карьере.

Непобежденный казахстанский боец сделал вес перед дебютом в новой лиге 

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA UFC Исмагулов Дамир Россия Казахстан ОАЭ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:07
Единоборства
"Может доставить серьезные проблемы". Эксперт - о следующем сопернике Исмагулова в UFC "Может доставить серьезные проблемы". Эксперт - о следующем сопернике Исмагулова в UFC
Вчера , 21:11
Единоборства
Дамиру Исмагулову предрекли неприятный исход в следующем бою в UFC Дамиру Исмагулову предрекли неприятный исход в следующем бою в UFC
Вчера , 15:30
Единоборства
Мастер финишей, побеждал брата Хабиба и нокаутировал Физиева. Что известно о следующем сопернике Исмагулова в UFC Мастер финишей, побеждал брата Хабиба и нокаутировал Физиева. Что известно о следующем сопернике Исмагулова в UFC
1 сентября, 23:54
Единоборства
Определился соперник Дамира Исмагулова по следующему бою в UFC Определился соперник Дамира Исмагулова по следующему бою в UFC
31 августа, 23:54
Единоборства
Дамир Исмагулов назвал дату своего возвращения в UFC Дамир Исмагулов назвал дату своего возвращения в UFC
31 августа, 13:42
Единоборства
Бои казахстанцев на турнире Хабиба и в лиге ОАЭ, или что смотреть на этой неделе в ММА Бои казахстанцев на турнире Хабиба и в лиге ОАЭ, или что смотреть на этой неделе в ММА
31 августа, 11:44
Единоборства
Девушка-боец UFC попалась на мельдонии и была отстранена Девушка-боец UFC попалась на мельдонии и была отстранена
30 августа, 21:31
Бокс
Фанаты экс-чемпиона UFC и популярного видеоблогера подрались прямо на трибунах Фанаты экс-чемпиона UFC и популярного видеоблогера подрались прямо на трибунах
30 августа, 18:30
Единоборства
"Есть Рахмонов". Эксперт намекнул на несправедливость в рейтингах UFC "Есть Рахмонов". Эксперт намекнул на несправедливость в рейтингах UFC
29 августа, 12:30
Единоборства
Главный бой турнира UFC закончился нокаутом Главный бой турнира UFC закончился нокаутом
29 августа, 10:20
Единоборства
Узбекский боец попался на удушающий прием и потерпел первое поражение в UFC Узбекский боец попался на удушающий прием и потерпел первое поражение в UFC
28 августа, 19:29
Единоборства
МакГрегор отреагировал на новость о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед" МакГрегор отреагировал на новость о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"
27 августа, 23:36
Единоборства
Экс-боец UFC нокаутировал казахстанца в главном бою и успешно дебютировал в лиге NFC Экс-боец UFC нокаутировал казахстанца в главном бою и успешно дебютировал в лиге NFC
27 августа, 20:52
Единоборства
Девушка-боец из Казахстана в кровавой рубке потерпела первое поражение в карьере на турнире NFC Девушка-боец из Казахстана в кровавой рубке потерпела первое поражение в карьере на турнире NFC
26 августа, 19:15
Единоборства
Бой проспекта из Узбекистана и противостояние топовых полулегковесов. Что смотреть на этой неделе в UFC Бой проспекта из Узбекистана и противостояние топовых полулегковесов. Что смотреть на этой неделе в UFC
25 августа, 15:47
Единоборства
Более 50 пропущенных за бой, или кто из казахстанских файтеров UFC получает больше урона в стойке Более 50 пропущенных за бой, или кто из казахстанских файтеров UFC получает больше урона в стойке
25 августа, 07:41
Единоборства
На Хабиба Нурмагомедова напали в России На Хабиба Нурмагомедова напали в России
24 августа, 23:54
Единоборства
"Подойти в максимально хорошей форме!". Мария Агапова рассказала о подготовке к бою в UFC "Подойти в максимально хорошей форме!". Мария Агапова рассказала о подготовке к бою в UFC
24 августа, 22:15
Единоборства
Американского бойца уволили из UFC после поражения от Жумагулова Американского бойца уволили из UFC после поражения от Жумагулова
24 августа, 20:25
Единоборства
Подошел к Дане Уайту, или как звездный друг казахстанского бойца из UFC помог ему приблизиться к мечте Подошел к Дане Уайту, или как звездный друг казахстанского бойца из UFC помог ему приблизиться к мечте
23 августа, 23:20
Единоборства
"Это самое ненужное в единоборствах". Хабиб Нурмагомедов резко высказался о ринг-герлз "Это самое ненужное в единоборствах". Хабиб Нурмагомедов резко высказался о ринг-герлз
23 августа, 19:21
Единоборства
Казахстанец против экс-бойца UFC, или что интересного нас ждет на этой неделе в ММА Казахстанец против экс-бойца UFC, или что интересного нас ждет на этой неделе в ММА
23 августа, 12:05
Единоборства
Пора в UFC, или какие выводы можно сделать после победы Алмабаева над другим экс-чемпионом М-1 Пора в UFC, или какие выводы можно сделать после победы Алмабаева над другим экс-чемпионом М-1
22 августа, 23:55
Единоборства
Чимаев анонсировал свой следующий поединок Чимаев анонсировал свой следующий поединок
21 августа, 13:28
Единоборства
Работающий с казахстанским менеджером российский боец UFC объявил о поединке за чемпионский титул Работающий с казахстанским менеджером российский боец UFC объявил о поединке за чемпионский титул
20 августа, 17:00
Единоборства
Друг Жумагулова и призер Олимпиады по греко-римской борьбе. Чьи бои смотреть на этой неделе в UFC? Друг Жумагулова и призер Олимпиады по греко-римской борьбе. Чьи бои смотреть на этой неделе в UFC?
19 августа, 16:53
Единоборства
Нет конкуренции со своими и есть внимание от UFC. Почему переход казахстанца в лигу UAE Warriors - правильный шаг Нет конкуренции со своими и есть внимание от UFC. Почему переход казахстанца в лигу UAE Warriors - правильный шаг
16 августа, 14:26
Единоборства
"Это любят болельщики". Зарубежный эксперт дал оценку Агаповой перед третьим боем в UFC "Это любят болельщики". Зарубежный эксперт дал оценку Агаповой перед третьим боем в UFC
16 августа, 09:10
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего бойца UFC Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего бойца UFC
11 августа, 23:55
Единоборства
Жалгас Жумагулов отменил поединок в Алматы из-за травмы Жалгас Жумагулов отменил поединок в Алматы из-за травмы
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus