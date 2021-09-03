"Может доставить серьезные проблемы". Эксперт - о следующем сопернике Исмагулова в UFC

Известный ММА-журналист и эксперт Игорь Лазорин поделился мыслями относительно недавно анонсированного боя между Дамиром Исмагуловым (23-1) и Магомедом Мустафаевым (14-3). Он отметил, что это противостояние может определить будущее файтеров в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в легком весе между казахским бойцом из России Исмагуловым, идущим в промоушене на серии из четырех побед, и дагестанцем Мустафаевым пройдет в Абу-Даби (ОАЭ), 30 октября. Противостояние станет частью номерного события UFC 267.

"Мустафаев не дрался больше полутора лет, два его поединка были отменены. К сожалению, по самым разным причинам он не так часто выступает в UFC. Ему в свое время не повезло с Кевином Ли, хотя тот бой мог бы серьезно его поднять. Мустафаев мощный соперник с разнообразными вариантами в нападении, он может доставить Исмагулову серьезные проблемы. Он может крепко и интересно ударить, может засабмитить. На стороне Дамира - стабильность, с которой он три раунда может работать примерно в одном темпе. Думаю, что это будет достаточно интересное противостояние, которое уже определит позиции и будущее обоих бойцов в UFC", - заключил эксперт.

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