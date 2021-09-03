Непобежденный казахстанский боец сделал вес перед дебютом в новой лиге

Небитый казахстанский боец Али Кабдулла (6-0) успешно прошел взвешивание перед боем, сообщают Vesti.kz.

В субботу, 4 сентября, он примет участие в турнире UAE Warriors 22 в Абу-Даби (ОАЭ). Этот поединок станет для него дебютным в лиге.

Соперником 26-летнего файтера из Нур-Султана станет нидерландец Ярно Эрренс (11-2). Кабдулла уложился в лимит полулегкого веса, который составляет 65,8 килограмма.

Бои казахстанцев на турнире Хабиба и в лиге ОАЭ, или что смотреть на этой неделе в ММА

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