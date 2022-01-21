Названы сроки возвращения МакГрегора в UFC

Президент UFC Дана Уайт высказался о сроках возвращения экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях - ирландца Конора МакГрегора, сообщает "Чемпионат".

"Думаю, он вернется летом, хотя нельзя говорить наверняка. Все будет зависеть от того, как будет заживать его нога, а также еще миллион самых разных вещей, которые могут случиться до лета.

Спекулировать на эту тему просто глупо, и я уже перестал это делать. Когда Конор позвонит мне и скажет, что готов и начал полноценные тренировки, тогда мы и начнем обсуждать возможные варианты его возвращения", – сказал Уайт во время интервью на канале ESPN MMA в YouTube.

Последний бой МакГрегор провел на турнире UFC 264, где в главном поединке встретился с бывшим временным чемпионом лиги в легком весе Дастином Порье. Американец одержал победу в первом раунде, после того как МакГрегор сломал ногу.

МакГрегор зарабатывал 8,6 миллиона долларов в минуту в 2021-м. "Канело" и Роналду - в разы меньше