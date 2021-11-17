Названы сроки получения чемпионского боя в UFC Шавкатом Рахмоновым

Нидерландский журналист Марсел Дорф в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал сроки получения чемпионского боя в UFC казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Также он подобрал соперников для ближайшего поединка с бойцом из Казахстана.

"Шавкат Рахмонов производит сумасшедшее впечатление. Он уже сейчас настораживает многих бойцов полусреднего дивизиона промоушена. Если все сложится удачно, то казахстанец выглядит способным получить чемпионский бой уже в 2023 году.

Сейчас его ждут не топовые соперники. Бой с Чимаевым вряд ли будет доступен в ближайшее время. Возможно, ему дадут Микки Галла или Карлстона Харриса", - отметил Дорф.

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Напомним, что Рахмонов провел два боя под эгидой промоушена. Последний состоялся в рамках турнира UFC Vegas 30 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Во втором раунде казахстанец провел удушающий прием и заставил Празереса сдаться. Между тем в дебютной схватке он также досрочно взял верх над бразильцем Алексом Оливейрой.

Ранее менеджер спортсмена Саят Абдрахманов сообщил, что возвращение бойца состоится в феврале, а его соперник уже известен, но не анонсирован.