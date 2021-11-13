"Кого даст UFC, с тем и буду". Шавкат Рахмонов рассказал о следующем бое

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал на официальной странице DAR Team в Instagram сроки возвращения в UFC и свои сборы.

"Пока тренируюсь в Алматы, скоро поедем в Алексеевку, где будем дней десять. Затем снова вернусь в Алматы и где-то до декабря тут буду. Потом посмотрим, может быть, в Америку полечу. Планирую возвратиться в октагон в следующем году, скорее всего, в феврале. Соперник не принципиален, кого даст UFC, с тем и буду", - сказал Шавкат Рахмонов.

Нокаутирующая мощь и страшные сабмишены. Кто станет следующим соперником Рахмонова в UFC

Сейчас на счету 27-летнего Рахмонова два боя в промоушене - оба он завершил сабмишенами. Всего он провел в ММА 14 боев и все их выиграл досрочно.

Ранее менеджер спортсмена Саят Абдрахманов сообщил, что следующим соперником Рахмонова может стать файтер, который дебютировал в промоушене с двух финишей.