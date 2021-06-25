Названа единственная опасность для Рахмонова во втором бою в UFC

Боец ММА Шавкат Рахмонов (13-0) выглядит фаворитом в бою с бразильцем Мишелом Празересом (26-3). Такое мнение корреспонденту Vesti.kz озвучил обозреватель портала allaccessmma.com Роб Бартл. Эксперт объяснил свой вердикт и назвал казахстанца одним из самых недооцененных бойцов UFC.

Их поединок состоится утром 27 июля по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США). Подробнее о сопернике можно прочитать здесь.

"Второй бой Шавката Рахмонова ожидается с большим интересом. Учитывая то, что он провел всего один бой в UFC, уже завоевал себе определенное число поклонников. Несмотря на отсутствие опыта, именно Рахмонов является фаворитом. Празерес пропустил длительный срок, он старше и уступает по физическим параметрам. Его единственный шанс - перевод битвы в партер. Не думаю, что казахстанец даст ему хоть одну возможность. Лично я ставлю на досрочную победу Рахмонова. Он крутой боец, которому уделяют недостаточно внимания", - отметил Бартл.

Напомним, что Рахмонов дебютировал в UFC в октябре прошлого года, в первом раунде задушив другого опытного бразильца Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-9-1-2).

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