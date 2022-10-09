Названа дата следующего боя Шавката Рахмонова в UFC

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Сегодня 00:58 Комментарии 1
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Казахстанец Шавкат Рахмонов (16-0) свой следующий бой в UFC проведет 15 января, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на журналиста ESPN Бретт Окамото.

Соперником 27-летнего Рахмонова станет 32-летний американец Джефф Нил (15-4).

"Согласно источникам, бой между Джеффом Нилом и Шавкатом Рахмоновым устно согласован на 15 января. Трехраундовый поединок между шестым и десятым номером рейтинга полусреднего веса", - написал Окамото в Twitter.

В последнем бою Рахмонов нанес поражение американцу Нилу Мэгни. В текущем рейтинге полусреднего веса UFC Рахмонов занимает десятую строчку.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC
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