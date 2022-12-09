Назван следующий соперник МакГрегора в UFC

Новости спорта MMA UFC
Вчера 16:16
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор, вероятно, вернется в октагон в интересном для фанатов поединке, сообщает Fightnews.info.

Как сообщает журналист ESPN Чарли Мойнихан, скорее всего, "Ноториус" проведет бой с американским экс-претендентом на титул в легком весе Майклом Чендлером. По данным Мойнихана, президент UFC Дана Уайт раскрыл эту информацию во время интервью с его коллегой Бреттом Окамото.

Напомним, МакГрегор не выступает с июля прошлого года, когда потерпел второе подряд досрочное поражение от Дастина Порье, при этом получив тяжелый перелом ноги.

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Метки:
МакГрегор Конор UFC

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