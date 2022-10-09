Назван подходящий соперник для возвращения Конора МакГрегора в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:23
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Первым соперником бывшего чемпиона UFC в двух категориях ирландца Конора МакГрегора (22-6) после возвращения мог бы стать экс-претендент на титул Хорхе Масвидаль (35-16). Такое мнение выразил бывший чемпион организации в двух дивизионах Генри Сехудо, сообщает Vringe.com.

"Это хороший бой для Конора МакГрегора. Почему? Потому что в нем не будет грэпплинга.

Ты хочешь драться с парнями, которые могут и хотят действовать в стойке и не желают прибегать к грэпплингу. К тому же сколько там уже не побеждает Масвидаль? Сколько у него поражений подряд - три или четыре? Я думаю, вариант с возвращением против Хорхе - лучший для Конора, если мы говорим о полусреднем весе. Они оба крутые ораторы, и только представьте, как много PPV они смогут продать", - отметил Сехудо.

Напомним, МакГрегор не выступает с июля прошлого года, когда потерпел второе подряд досрочное поражение от Дастина Порье, при этом получив тяжелый перелом ноги. Масвидаль дрался в марте, уступив по очкам Колби Ковингтону, а до этого дважды был бит чемпионом Камару Усманом.

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Метки:
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