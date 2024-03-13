Назван победитель дикого боя в UFC с участием Шавката Рахмонова

Аккаунт в социальной сети Х Ocelot MMA назвал победителя вероятного боя в UFC между казахстанским полусредневесом Шавкатом Рахмоновым (18-0) и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (17-2), передают Vesti.kz.
"Шавкат его финиширует.
Джимми допускает в "партере" ошибки, на которые такой элитный финишер, как Шавкат, обязательно обратит внимание.
При этом высокая защита Шавката оставляет его открытым для Маддалены на ногах.
Это был бы дикий бой, надеюсь, что он пройдет на глазах у австралийской публики", - пишет источник.
Shavkat via Finish— Ocelot MMA (@Ocelot_MMA) March 12, 2024
JDM makes mistakes on the ground, which an elite finisher like Shavkat will pounce on.
That being said, Shavkat's tall man defence leaves him open for JDM on the feet.
It would be a wild fight, hope they do in front of an Australian Crowd. https://t.co/q5DZSxqQfq
Напомним, Маддалена последний бой в американском промоушене провел в минувшие выходные в рамках турнира UFC 299, когда одержал досрочную победу над бразильцем Гильбертом Бернсом (22-7). После поединка он бросив вызов Рахмонову, казахстанец его принял. Благодаря победе на прошедшем ивенте австралиец взлетел в рейтинге UFC.
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