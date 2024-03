Назван победитель дикого боя в UFC с участием Шавката Рахмонова

Аккаунт в социальной сети Х Ocelot MMA назвал победителя вероятного боя в UFC между казахстанским полусредневесом Шавкатом Рахмоновым (18-0) и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (17-2), передают Vesti.kz.

Shavkat via Finish



JDM makes mistakes on the ground, which an elite finisher like Shavkat will pounce on.



That being said, Shavkat's tall man defence leaves him open for JDM on the feet.



It would be a wild fight, hope they do in front of an Australian Crowd. https://t.co/q5DZSxqQfq