Найдено объяснение отсутствию Алмабаева в топ-15 UFC после исторического боя

Американский журналист Джек Маккаферри прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу казахстанца Асу Алмабаева (20-2) над американцем Хосе Джонсоном (16-9). Также специалист высказался о его перспективах и объяснил его отсутствие в рейтинге UFC.

В минувшие выходные на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 58 в Лас-Вегасе (США) Алмабаев впервые в своей карьере выступил в главном карде. Казахстанец одержал уверенную победу единогласным решением судей (трижды по 30-27).

"Это была уверенная победа. У Джонсона не было шансов. Все три раунда были в пользу Алмабаева. Однако противостоянию не хватило зрелищности. Объективно, самый скучный из всех боев казахстанца в UFC. Вы же понимаете, что главное в схватках - это шоу. Такого элемента не хватило. Именно поэтому, казахстанец не получил место в топ-15. Если победа была бы досрочной и эффектной, то мы бы могли его там увидеть", - заявил Маккаферри.

После боя казахстанец бросил вызов четвертому номеру дивизиона новозеландцу Каю Кара-Франсу (24-11).

Ранее в UFC Алмабаев также победил американцев Оди Осборна (12-7) и Си Джея Вергару (12-5-1).