Настоящая жесть на UFC 259. Петра Яна дисквалифицировали, чемпионский пояс забрал претендент

Российский боец Петр Ян не смог защитить чемпионский титул UFC в легчайшем весе. В бою против Алджамейна Стерлинга его дисквалифицировали, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бойцы динамично и круто начали поединок. Первый раунд запомнился доминированием в стойке претендента, несколько его плотных ударов (в том числе и коленом в голову). Ян в свою очередь сумел уронить Алджамейна.

Во втором раунде претендент долгое время пытался опрокинуть русского бойца на канвас. Это ему не удалось. Причем он сам был "опрокинут" чемпионом. Ян выкинул несколько плотных ударов. Не остался в стороне и Стерлинг.

Третий раунд забрал Петр Ян. Он и "бросал" соперника, и точнее бил. У Стерлинга же ничего особо не получилось. Было заметно, что он испытывает проблемы с реализацией своего плана.

А вот в четвертом раунде случилось страшное. Ян продолжал доминировать, развивать свое преимущество. Все было под контролем до того, как россиянин зачем-то врезал оппоненту коленом в голову. В этот момент Стерлинг находился на канвасе одним коленом. В итоге Яна дисквалифицировали, пояс отходит Алджамейну.