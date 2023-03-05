"Наподдал локтями в голову". В Украине разобрали победу Рахмонова над Нилом

Новости спорта MMA UFC
Вчера 23:20
©UFC

Популярный украинский сайт vRINGe.com разобрал бой между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0) и американцем Джеффом Нилом (15-7). Их поединок прошел в рамках турнира UFC 285. Рахмонов победил американца удушающим приемом в третьем раунде.

"Нил начисто провалил официальное взвешивание, превысив лимит полусредней категории почти на два килограмма. Не нам судить о случайности или злом умысле, но очевидно, что это стало дополнительным преимуществом для американца, которому было жизненно необходимо избегать партера и посильнее нахлобучивать казахстанца в стойке.

В итоге Джефф действительно выжал из "навески" максимум. Рахмонов неоднократно пытался провести тейкдаун, но Нил отражал все попытки, какими бы изощренными они ни были. В стойке у американца тоже получалось неплохо, но тут еще не понятно, чья заслуга больше - Шавкат временами откровенно пренебрегал защитой, полагаясь исключительно на крепость подбородка. Тот в целом справился, хоть и с оговорками.

Рахмонов с небольшим запасом перебивал прямолинейного, но настойчивого соперника в стойке, без лишней суеты ведя дело к победе по очкам. Тревожно стало лишь в третьем раунде, после того как Нилу удалось потрясти казахстанца левым в голову, так что Шавкату пришлось клинчевать для восстановления. Много времени у него данный процесс не занял, и вскоре уже сам "Номад" потряс Нила, приложившись правым прямым.

Рахмонов усилил натиск, поразил соперника коленом в туловище, наподдал локтями в голову у сетки. В очередной раз безуспешно попытался перевести в партер, но не позволил американцу высвободиться из захвата и прямо в стойке провёл удушающий из-за спины, вынудив Джеффа постучать.

Шавкат по-прежнему побеждает исключительно досрочно и постепенно превращается из проспекта в реального топа дивизиона, улучшая позиции в рейтинге", - пишет сайт.

Отметим, что их противостояние было признано лучшим поединком UFC 285, за что им причитается бонус в 50 тысяч долларов. Однако Рахмонов получит все 100 000 долларов, так как Нил не сделал вес.

Итого, Рахмонов за пятый бой в UFC заработал 191 500 долларов (82,5 миллиона тенге).

Добавим, что для Номада это 17-я победа в 17 поединках за карьеру в ММА. Все свои бои Рахмонов завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:51
UFC
"Выступит еще лучше". Известный тренер оценил шансы Рахмонова с топовыми бойцами UFC
Вчера , 23:20
UFC
"Наподдал локтями в голову". В Украине разобрали победу Рахмонова над Нилом
Вчера , 22:16
UFC
Почти два миллиона долларов. Певец Дрейк обогатился после титульного боя в UFC
Вчера , 20:31
UFC
Шавкат Рахмонов потребовал от президента UFC организовать ему титульный бой
Вчера , 19:47
UFC
"Не сдаваться, хоть сдохну". Шавкат Рахмонов дал интервью горячей журналистке
Вчера , 17:59
UFC
Американский боец сделал заявление после поражения от Рахмонова
Вчера , 17:36
UFC
Президент UFC сообщил хорошие новости о будущем Рахмонова
Вчера , 16:21
UFC
"Рахмонов – молодец, выдержал". Казахстанский боец UFC оценил победу Шавката
Вчера , 15:35
UFC
Потенциальный соперник отреагировал на победу Шавката Рахмонова в UFC
Вчера , 15:15
UFC
Шавкат Рахмонов "анонсировал" бой за пояс UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»