"Много времени играет на домбре". Казахский боец UFC из Китая рассказал о своем досуге

Димаш Тулегенов

Казахский боец смешанного стиля из Китая Сайран Нурданбек (19-6) рассказал о себе в колонке на официальном сайте UFC. В частности, помимо особенностей своего стиля, он рассказал о собственных увлечениях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Во время своих редких перерывов он находится у себя дома, в Синьцзяне (Китай). Там он много времени играет на домбре, традиционном казахском струнном музыкальном инструменте. Помимо простого бренчания, инструмент требует больше стуков и соприкосновений ногтей со струнами для достижения ударного эффекта. В этом есть какая-то схожесть с его боевым стилем", - пишут на официальном сайте организации.

Также боец, на родине более известный как Шаилан, заявил, что отлично чувствует себя в борьбе. Он выразил уверенность, что победит в дебюте своего соперника из Австралии Джошуа Кулибао (8-1-1).

Напомним, что первый бой в UFC Нурданбек проведет в ночь на воскресенье, 23 мая. Он выступит в прелимах турнира UFC Vegas 27 вместе с другим казахским файтером Дамиром Исмагуловым (19-1). Ивент состоится в Лас-Вегасе (Невада, США).

Подробнее о времени начала боев Сайрана и Дамира, а также о прямой трансляции турнира можно прочитать здесь.

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