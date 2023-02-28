"Мне плевать". Уроженец Казахстана - о шансах на титульный бой с Махачевым

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Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев, представленный в легком весе UFC, оценил шансы получить титульный бой с россиянином Исламом Махачевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Честно, мне плевать, получу ли я бой с Махачевым. Если я выиграю у Гэтжи, то буду в хорошем положении. Если Бенеил Дариуш выиграет у Оливейры, то он на все 150% заслуживает поединка за титул. Так что если он выиграет у Чарльза, я не буду стоять у него на пути, а подожду. Если получу титульный бой после Гэтжи, буду счастлив. Если дадут кого-то другого, тоже буду счастлив, потому что я остаюсь в хорошем положении", - сказал Физиев в интервью Submission Radio.

Следующий бой Физиев проведет против Джастина Гэтжи. Поединок пройдет в рамках UFC 286 в Лондоне.

Отметим, что Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе. В поединке с Волкановски он защитил свой титул.

Напомним, что Физиев родился в Кордае (Казахстан), а в американском промоушене дебютировал в 2019 году. До 14 октября 2021-го выступал под флагом Кыргызстана, сейчас представляет Азербайджан.

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Метки:
Физиев Рафаэль Махачев Ислам

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