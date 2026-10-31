Менеджер Шавката Рахмонова сделал заявление о бое с бывшим чемпионом UFC

Один из менеджеров казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Дэниел Рубенштейн опроверг информацию о возможном поединке с бывшим чемпионом организации из Австралии Джеком Делла Маддаленой, сообщают Vesti.kz.

Ранее появились сообщения, что бой между "Номадом" и австралийцем может пройти на UFC Fight Night в Далласе 16 января 2027 года. Этот турнир станет первым для организации в новом году.

Однако представитель казахстанца заявил, что переговоры о таком противостоянии не велись.

Турнир . Ранее предполагалось, что именно на этом турнире может состояться возвращение Рахмонова после длительного отсутствия, однако заявление его менеджера поставило эту информацию под сомнение.

"Это абсолютно не соответствует действительности. ДДМ не упоминался в качестве соперника, и Шавкат не вернётся в январе", — написал Рубенштейн в соцсети X.

Напомним, что последний раз казахстанец выходил в октагон в декабре 2024 года. На турнире UFC 310 он победил единогласным решением судей ирландца Иэна Мачадо Гэрри. После этого Рахмонов восстанавливался после серьёзной травмы колена.