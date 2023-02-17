Менеджер Махачева прокомментировал обвинения в жульничестве

Новости спорта MMA UFC
Вчера 12:54
©instagram.com/islam_makhachev

Знаменитый спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, который представляет интересы российского бойца Ислама Махачева (24-1), выступил с заявлением после обвинений бойца в жульничестве, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его подозревают в жульничестве с помощью метода восстановления после весогонки, который считается формой допинга.

"Эти люди, выдумывающие всякую чушь, шокируют меня. Ислам не делал ничего с капельницей. Даже если бы он захотел, мы бы сделали это законным способом. Ведь многие бойцы даже не знали, что они на самом деле могут использовать капельницу. В среду я поставлю всех в неловкое положение. Следите за обновлениями", - написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Напомним, на прошлых выходных Махачев провел первую защиту своего титула, победив единогласным решением судей чемпиона полулегкого дивизиона и первого номера рейтинга вне весовой категории (P4P) Александра Волкановски (25-2) на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

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Метки:
Махачев Ислам UFC

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