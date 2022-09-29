МакГрегора обвинили в употреблении стероидов

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо уверен, что другой экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор МакГрегор употребляет стероиды, сообщает "Чемпионат".

"Он в привилегированном списке. Это какое-то безумие. Об этом нужно говорить. Ему не помогут стероиды. Разумеется, он их употребляет. Чуваку стоит держаться подальше от кокаина", - сказал Сехудо.

Напомним, что последний раз в октагон МакГрегор выходил в июле 2021 года, когда во второй раз подряд проиграл американцу Дастину Порье. Ирландец уступил из-за перелома ноги, полученного в ходе поединка.

Недавно казахстанский боец Дамир Исмагулов бросил вызов Конору.