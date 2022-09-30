МакГрегор решил поспарринговать с Хасбиком и получил ответ

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор вновь решил поддеть дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбика), сообщает корреспондент Vesti.kz. В этот раз ирландец заявил, что хочет провести с интернет-знаменитостью спарринг.

"Позволь мне поспарринговать с Хасбуллой, UFC. Большие перчатки, дружеское состязание, клянусь", - написал МакГрегор, но потом, как обычно, удалил свой твит.

Хасбик отреагировал на эти слова и предложил Конору все же сохранить сообщение, чтобы все могли его увидеть.

"Вот этого я и ждал - как обычно, это удалено. Просто тегни меня и оставь твит", - написал Хасбик у себя в Twitter.