Макгрегор объявил решение по карьере после поражения на UFC 329

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выступил с первым заявлением после неудачного возвращения в октагон на турнире UFC 329, передают Vesti.kz.
Ирландский боец дал понять, что не собирается завершать карьеру и намерен вновь выйти на бой.
Макгрегор продолжит после поражения
На своей странице в социальных сетях 38-летний ирландец опубликовал короткое, но эмоциональное обращение к болельщикам.
"Мы вернёмся! Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Погнали!"
Таким образом, экс-чемпион UFC подтвердил, что рассчитывает продолжить профессиональную карьеру, несмотря на очередную тяжёлую травму.
Что произошло на UFC 329
12 июля Макгрегор встретился с бывшим чемпионом UFC Максом Холлоуэем в главном событии турнира UFC 329. Поединок проходил в полусреднем весе.
Уже в самом начале боя ирландец попытался провести эффектную атаку с ударом в прыжке, однако при приземлении неудачно поставил ногу и получил серьёзное повреждение. После этого рефери был вынужден досрочно остановить поединок, зафиксировав победу Холлоуэя.
Уайт рассказал о возможной травме
После завершения турнира президент UFC Дана Уайт сообщил, что у Макгрегора подозревают разрыв передней крестообразной связки. Окончательный диагноз станет известен после медицинского обследования.
Если информация подтвердится, ирландца может ожидать длительное восстановление.
Первое выступление за четыре года
Для Макгрегора бой с Холлоуэем стал первым официальным поединком с июля 2021 года. Тогда он также потерпел поражение от американца Дастина Порье, сломав ногу прямо во время боя.
Несмотря на очередную неудачу и возможную серьёзную травму, ирландец уже дал понять, что не собирается ставить точку в своей карьере и рассчитывает вновь вернуться в октагон.
Решена судьба боя Макгрегор - Холлоуэй на UFC 329
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама