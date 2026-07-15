Макгрегор объявил решение по карьере после поражения на UFC 329

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выступил с первым заявлением после неудачного возвращения в октагон на турнире UFC 329, передают Vesti.kz.

Ирландский боец дал понять, что не собирается завершать карьеру и намерен вновь выйти на бой.

Макгрегор продолжит после поражения

На своей странице в социальных сетях 38-летний ирландец опубликовал короткое, но эмоциональное обращение к болельщикам.

"Мы вернёмся! Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Погнали!"

Таким образом, экс-чемпион UFC подтвердил, что рассчитывает продолжить профессиональную карьеру, несмотря на очередную тяжёлую травму.

Что произошло на UFC 329

12 июля Макгрегор встретился с бывшим чемпионом UFC Максом Холлоуэем в главном событии турнира UFC 329. Поединок проходил в полусреднем весе.

Уже в самом начале боя ирландец попытался провести эффектную атаку с ударом в прыжке, однако при приземлении неудачно поставил ногу и получил серьёзное повреждение. После этого рефери был вынужден досрочно остановить поединок, зафиксировав победу Холлоуэя.

Уайт рассказал о возможной травме

После завершения турнира президент UFC Дана Уайт сообщил, что у Макгрегора подозревают разрыв передней крестообразной связки. Окончательный диагноз станет известен после медицинского обследования.

Если информация подтвердится, ирландца может ожидать длительное восстановление.

Первое выступление за четыре года

Для Макгрегора бой с Холлоуэем стал первым официальным поединком с июля 2021 года. Тогда он также потерпел поражение от американца Дастина Порье, сломав ногу прямо во время боя.

Несмотря на очередную неудачу и возможную серьёзную травму, ирландец уже дал понять, что не собирается ставить точку в своей карьере и рассчитывает вновь вернуться в октагон.

Решена судьба боя Макгрегор - Холлоуэй на UFC 329

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