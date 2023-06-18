Махачев ответил бойцу казахстанского менеджера за "размажу"

Чемпион легкого веса UFC россиянин Ислам Махачев (24-1) прокомментировал желание его соотечественника Армана Царукяна (20-3) провести реванш. По словам файтера из Дагестана, его экс-соперник пытается заработать себе имя за счет этих разговоров, передают Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Ранее Царукян, победив на турнире UFC в Лас-Вегасе (Невада, США), заявил, что намеревается провести реванш с Махачевым. По словам Армана, он размажет действующего чемпиона после восьминедельной подготовки.

"Если руководство захочет поставить его следующим, почему бы и нет? Он пытается на моем имени заработать себе имя, но, я думаю, пора ему уже боями доказывать и самому себя раскачивать. Нравится ли мне, что он так делает? Я не знаю, я не буду оценивать. Пусть дерется, побеждает, и, может, дойдет до титульника", - заявил Махачев.

В апреле 2019-го Махачев и Царукян встретились друг с другом на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Ислам одержал победу единогласным решением судей. Сейчас Махачев является чемпионом легкого веса с одной успешной защитой пояса. Что касается Армана, то до сегодняшнего поединка он находился на восьмом месте в рейтинге претендентов.

Также Царукян, чьим менеджером является казахстанец Саят Абдрахманов, вспомнил о своем поединке с казахстанским файтером Дамиром Исмагуловым (24-2).

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