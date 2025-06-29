Махачев отреагировал на громкую победу обидчика Жумагулова в UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на поединок между американцем бирманского происхождения Джошуа Ваном (15-2) и его соотечественником Брэндоном Ройвэлом (17-8), который состоялся на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Бой в наилегчайшем весе завершился сенсационной победой Джошуа Вана единогласным решением судей. В третьем раунде он отправил соперника в нокдаун, но не успел добить его до сирены. Несмотря на это, его выступление оказалось убедительным для всех судей.

Ислам Махачев в своих соцсетях написал:

"Какой бой! Безумные наилегчайшие!".

Ван известен казахстанским фанатам по победе раздельным решением судей над Жалгасом Жумагуловым в июне 2023 года. Последний больше не выступает в UFC.

В главном бою вечера UFC 317 испанец Илия Топурия (17-0) завоевал вакантный титул в легком весе, нокаутировав в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру (35-11).