Махачев "отказался" от титульного боя в весе Рахмонова

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал возможность проведения боя с обладателем титула промоушена в полусреднем весе американо-палестинцем Белалом Мухаммадом, передают Vesti.kz.

"Честно говоря, Белал разрушил мои планы (о поединке за титул в весе до 77 килограммов). Мы с ним стали близкими друзьями. К тому же у нас общий менеджер", - цитирует Махачева "Чемпионат".

Махачев вернется в октагон 19 января, когда в рамках турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе проведет бой против армяно-российского файтера Армана Царукяна.

Напомним, что в полусреднем дивизионе выступает Шавкат Рахмонов. 8 декабря на UFC 310 он должен был подраться с Мухаммадом, но соперник снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Ему на замену вышел ирландец Иэн Гэрри, которого Рахмонов победил судейским решением по итогам пяти раундов и поднялся на второе место в рейтинге полусреднего веса UFC. Следующий бой казахстанца ожидается против того же Мухаммада.