Махачев остался на первом месте в рейтинге P4P по версии ESPN

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 15:59
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ESPN представил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P), передает "Чемпионат".

Первую позицию в нем, как и ранее, делят россиянин Ислам Махачев и представитель Австралии Александр Волкановски.

В топ-10 вернулся американец Джон Джонс, недавно одержавший победу в поединке с представителем Франции Сирилом Ганом. Сейчас в рейтинге ESPN он занимает третье место.

Рейтинг ESPN лучших бойцов вне зависимости от весовой категории:

1. Ислам Махачев
1. Александр Волкановски
3. Джон Джонс
4. Камару Усман
5. Исраэль Адесанья
6. Чарльз Оливейра
7. Леон Эдвардс
8. Брэндон Морено
8. Алджамейн Стерлинг
10. Роберт Уиттакер

Напомним, что Махачев выступает в полусреднем дивизионе вместе с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. С рейтингом UFC можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Махачев Ислам Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Усман Камару Оливейра Чарльз

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