Будет ли Евлоев выступать под казахстанским флагом в UFC? Разъясняем ситуацию вокруг топового бойца

Димаш Тулегенов

В воскресенье топовый полулегковес UFC Мовсар Евлоев (15-0) на своей странице в Instagram заявил о том, что теперь будет представлять Казахстан в составе команды Arlan MMA Pro Team. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об успехах 27-летнего файтера и более конкретно объясняет, что будет значить его переход в команду из Казахстана.

Евлоев является одним из наиболее перспективных бойцов всего ростера UFC. Бывший чемпион М-1 Global в легчайшем весе дебютировал в заокеанском промоушене в апреле 2019 года. Сразу же боец из Ингушетии решил, что будет биться в категории выше - в полулегком весе.

Это тоже произошло неслучайно. В один момент Евлоев пообещал себе никогда в жизни не гонять вес до 61 килограмма (лимит легчайшей категории), даже если ему предложат за это миллион долларов. Об этом файтер рассказал в интервью YouTube-каналу Fight Space. Причиной этому стала тяжелейшая сгонка веса, когда Мовсар в последний раз выступал в легчайшей категории.

С апреля 2019 года он провел в UFC пять поединков, каждый из которых выиграл решением - четыре раза единогласным, а также один раз раздельным. Сейчас Евлоев находится на 13-м месте в рейтинге претендентов полулегкого веса, а еще у него лучший рекорд без поражений среди всех действующих бойцов UFC.

Последнюю неделю Мовсар находился в Алматы, куда прилетел после боя в США со своим другом Русланом Дзауровым, который в прошлом году дарил звездам UFC казахстанский шоколад. Ежедневно Евлоев продолжал тренироваться, бегать и держать себя в форме, чем он занимается всегда и везде. О Мовсаре можно говорить многое - это человек, который способен ежедневно бегать по 30 километров, отжиматься 1500 раз за час, а еще он признался, что высыпается за три-четыре часа.

Его чемпионские амбиции не звучат как нечто невозможное. Евлоеву вполне по силам добиться успеха на мировой арене, продемонстрировав свою волю к победе и силу духа. Вместе со всем этим не забудем и о мастерстве Мовсара в клетке, которое он показывает в каждом поединке.

Теперь Евлоев стал частью команды Arlan MMA Pro Team. Изначально не все поняли, что это значит. Будет ли Мовсар представлять Казахстан в UFC или же он станет просто бойцом команды.

Как оказалось, боец по-прежнему продолжит представлять Россию, но при этом будет выступать от команды Arlan MMA Pro Team. Это подтвердил менеджер Евлоева Саят Абдрахманов.

Получается, что называть Евлоева казахстанским бойцом будет некорректно, но вполне можно заменить такую трактовку на "боец казахстанской команды".

На прошлой неделе Мовсар изъявлял желание выйти на замену вместо экс-чемпиона(22-6) в поединке против мексиканца(13-2-0-1). Но все идет к тому, что заменяющим станет грузинский файтер(13-2).

Напомним, ранее на Vesti.kz вышло эксклюзивное интервью Хабиба Нурмагомедова.

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