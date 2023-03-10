Легенда UFC раскритиковал бывшего соперника

Американский боец UFC Джон Джонс раскритиковал своего бывшего соперника и соотечественника Даниэля Кормье, работающего сейчас комментатором в промоушене, передают Vesti.kz.

Джонс обвиняет Кормье в предвзятом к себе отношении.

Один из пользователей Twitter под ником R9prime написал:

"Тот факт, что Кормье выглядел так, будто он вот-вот заплачет, сделал твою победу еще более знаковой. Ты лучший Джон".

Джонс ответил:

"Он даже не мог притвориться, что улыбается, это было довольно забавно. Бывший чемпион и аналитик не понял, что там была "гильотина".

Напомним, что на турнире UFC 285 Джонс в главном бою бился с французом Сирилом Ганом и задушил его в первом раунде, тем самым завоевав титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Джонс и Кормье встречались в январе 2015 года, тогда Джон победил судейским решением. Соперники выходили в октагон еще в 2017-м, тогда Джонс победил Кормье нокаутом в третьем раунде. Но результат схватки был аннулирован, так как допинг-проба Джонса оказалась положительной на запрещенное вещество метаболит.