"Команда Хабиба анализирует Рахмонова". Найден ключ Махачева в погоне за вторым поясом

Известный эксперт Айдар Махметов в беседе с корреспондентом Vesti.kz на YouTube-канале SauBall поделился своими мыслями о возможном переходе российского чемпиона легкого веса UFC Ислама Махачева (26-1) в полусредний дивизион. В случае такого развития событий не исключен его поединок с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0).

"Да, я этот бой представляю, переход Ислама в 77 килограммов мне кажется возможным. Я думаю, что команда Хабиба анализирует Шавката, и они видят ключи победы именно в борьбе. Навязать борьбу, переводы, контроль сверху, граунд энд паунд. Они допускают переход в этот дивизион с высокой долей вероятности. Возникновение дискуссий по потенциальному бою Рахмонов - Махачев - это хорошо для обоих, хорошо для казахстанского ММА, для болельщиков. Чем больше говорят, тем лучше. Нет плохого пиара, кроме некролога, любое упоминание и сопоставление - это отлично", - считает Махметов.

"Махачев очень крупный для легкого веса. Я всегда удивлялся, как он в 70 килограммов втискивается. Вообще он боец-полусредневес. Тот же Дос Аньос показал, что отлично себя чувствует в 77 килограммах, Макгрегор тоже, Серроне набил там серию побед и чуть на титульный бой не вышел. Я не вижу никаких проблем для Махачева в переходе в весовую выше, он очень крупный, и кости крупные. Он будет там чувствовать себя хорошо. А с учетом того, что ему придется гонять на семь килограммов меньше, может быть, он будет чувствовать себя даже еще лучше. Это как с Перейрой было, который в 84 перестал гонять, а в 93 раскрылся. И таких примеров много. Я не вижу никаких проблем. Думаю, Ислам будет очень хорош в 77 килограммах", - заключил Махметов.

Также эксперт оценил мощь Махачева при переходе в весовую категорию выше. По его мнению, дагестанский чемпион в 77 килограммах может раскрыться еще ярче.

Отметим, что Махачев уже больше двух лет является чемпионом легкого веса UFC. Он длительное время возглавляет рейтинг промоушена вне зависимости от весовой категории (P4P). Утром 19 января, в главном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), он проведет четвертую защиту пояса в реванше с Арманом Царукяном (22-3).

Что касается Рахмонова, то казахстанец находится на второй строчке в полусреднем весе. В следующем бою он должен подраться с чемпионом Белалом Мухаммадом (24-3-0-1) за пояс.