Казаху указали на главный недостаток после исторической победы в UFC

Британский эксперт в мире единоборств Бен Смит высказался корреспонденту Vesti.kz о третьей победе казахстанского бойца Асу Алмабаева (20-2) в UFC. В ходе беседы он оценил его дальнейшие перспективы.

В минувшие выходные на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 58 в Лас-Вегасе (США) Алмабаев впервые в своей карьере выступил в главном карде. Казахстанец одержал уверенную победу над американцем Хосе Джонсоном (16-9) единогласным решением судей (трижды по 30-27).

"Это было качественное выступление. Алмабаев четко выполнил свой план на схватку и не оставил шансов своему сопернику. Казахстанец имеет хороший уровень и способен пробиться в топ рейтинга дивизиона. Однако ему не хватает зрелищности и медийности. Он неплохой боец с хорошими навыками, но перспективы с таким подходом у него не грандиозные. Он постепенно сможет добраться до вершины. Это будет небыстро и непросто. Чтобы ускорить процесс, ему необходимо стать ярче и эффектнее завершать бои", - отметил Смит.

После боя казахстанец бросил вызов четвертому номеру дивизиона новозеландцу Каю Кара-Франсу (24-11).

Ранее в UFC Алмабаев также победил ямайца Оди Осборна (12-7) и американца Си Джея Вергару (12-5-1).