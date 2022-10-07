"Казахстанский МакГрегор" отреагировал на следующий бой Рахмонова в UFC

Казахстанский боец Фаниль Рафиков (20-6) отреагировал на новость о следующем поединке Шавката Рахмонова (16-0) в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее стало известно о разработке поединка "Номада" с американцем Джеффом Нилом (15-4).

"Шавкат Рахмонов, убийца полусреднего веса, выходит на охоту", - написал Рафиков в сторис своего Instagram.

Отметим, что в народе Рафиков был назван "казахстанским МакГрегором" за красноречивое использование трештока в раскрутке боя. В последнем поединке Рафиков уступил узбеку Фарходжону Машрапову на турнире Naiza 40 в Алматы, который прошел в июне.