Казахстанский боец UFC Морозов рассказал как принял ислам

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 18:12
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Боец UFC из Казахстана Сергей Морозов подробно высказался о том, как он решил принять ислам и каким образом отреагировали на это его родители. 

"Отправной точки никакой не было. Это годами было, у меня все окружение мусульмане тоже. Сколько лет они тоже свой призыв делали — где-то собственным примером, где-то поступками, где-то словами. Религия ислам — она для размышляющих.

Как родители отреагировали? Я думаю, для них для всех это было непросто, потому что я ни с кем не советовался, никого особо не предупреждал. Для всех это был шаг неожиданный. Я же тоже был православный, в церковь ходил постоянно, на воскресные службы ходил. Было много вопросов, на которые не было ответов. В исламе сейчас, Аль-Хамду ли-Ллях, такого нет, все на место встало. Намного все прозрачнее стало, все ясно стало.

Я думаю, сейчас много хейта посыплется... Любая религия — что они все преследовали? Они преследовали единобожие. Я тоже в христианстве думал на единобожие, что я никому не поклоняюсь, кроме Всевышнего. Но по факту это не так. Для кого-то это, может быть, будет шоком, для кого-то я, может быть, истину открою. В исламе ты поклоняешься только Всевышнему Аллаху. Каждый его по-своему называет: у нас так, а у нас так. Но любая религия преследует только единобожие. В исламе я нашел полностью единобожие. Религия ислам — она для размышляющих в первую очередь. Люди сопоставляют", - отметил Морозов в интервью sport-express.ru

Добавим, что в ночь на 18 декабря Морозов выступит на UFC Vegas 66, его ожидает бой против Джурни Ньюсона (10-3-0-1). Этот бой начнется в 03:00 по времени Астаны. Его в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале "Матч! Боец", а также по подписке UFC Fight Pass.

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Метки:
Морозов Сергей UFC

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