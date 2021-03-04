Казахстанский боец дал прогноз на титульный бой российского чемпиона UFC

Казахстанский боец ММА Артем Резников считает, что чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-1) из России успешно защитит свой титул в поединке против американского претендента Алджамейна Стерлинга (19-3).

"Сложно давать прогноз, потому что я в этом бою, естественно, болею за Петю. А когда за кого-то болеешь, ты всегда надеешься и веришь в его победу. Но если разбирать по технике, то Петр Ян более разнообразный: присутствуют элементы борьбы и хорошая защита от борьбы, а в стойке я мало кого видел, чтобы с Петей мог соперничать на равных. Так что я верю и думаю, что Петр Ян одержит победу", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, что Ян и Стерлинг проведут бой 6 марта в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 259. По казахстанскому времени он пройдет утром в воскресенье.

Россиянину предстоит впервые защищать чемпионский пояс промоушена в легчайшем весе, который он завоевал прошлым летом. Его поединок с Стерлингом должен был состояться еще 12 декабря, но его перенесли на март.