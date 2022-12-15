Казахстанка попала в топовый рейтинг девушек из ММА и бокса с самыми крутыми тату

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 17:16
©instagram.com/mma.mashka

Российский "Чемпионат" представил рейтинг девушек из ММА и бокса с самыми крутыми тату. В списке оказалась и казахстанка Мария Агапова, расположившаяся на седьмой строчке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"7 место

Мария Агапова - волк-одиночка

Представительница Казахстана в UFC выделяется не только своим ярким видом, но и неплохими результатами. Она также забивала свое тело татуировками, из которых особенно выделяются две. Самой любимой для спортсменки является крылатый волк в боксерских перчатках. По словам Марии, такое животное не боится кинуться на более крупного и сильного хищника, как и сама Агапова. В перчатках девушка отразила свою любовь и признание боксу. А еще на руке есть татуировка космоса - напоминание о том, что мечты сбываются", - говорится в тексте.

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

Напомним, что 25-летняя Агапова провела в UFC пять боев, в которых одержала две победы и потерпела три поражения. Последний поединок она провела в сентябре, уступив во втором раунде сабмишеном канадке Джиллиан Робертсон.

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Метки:
UFC MMA Агапова Мария Казахстан

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