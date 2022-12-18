Казахстанец Сергей Морозов одержал третью победу в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 03:31
©UFC

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов (19-5) одержал третью победу в лучшей лиге мира. На турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США) 33-летний актюбинец открывал кард ивента поединком против американца Джурни Ньюсона (10-4-0-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, рассчитанный на три раунда, прошел всю дистанцию и завершился победой Морозова единогласным решением судей - 30-27, 29-28, 29-28.

Для Сергея это 19-я победа в профессиональной карьере и третий успех после пяти выступлений в UFC. Что касается 33-летнего Ньюсона, то это его четвертое поражение, а три из них он потерпел в этом промоушене.

Стоит отметить, что Морозов еще ни разу не победил в UFC досрочно. На его счету три виктории единогласным решением судей.

Напомним, что этой был первый бой Морозова в UFC после подписания нового долгосрочного контракта с американской организацией. 

Теперь в рамках этого же ивента подерутся этнический казах из Китая Кайсар Махсат (9-1), а также топовый представитель Казахстана в легком весе Дамир Исмагулов (24-1). 

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
MMA UFC Морозов Сергей Казахстан Актобе США Лас-Вегас

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 03:31
UFC
Казахстанец Сергей Морозов одержал третью победу в UFC
Вчера , 18:09
UFC
Назван победитель соглавного боя на турнире UFC Исмагулов - Царукян
Вчера , 11:09
UFC
Казахский боец из Китая провалил взвешивание на UFC. Названы последствия
Вчера , 08:40
UFC
Прямая трансляция "казахского турнира" в UFC с соглавным боем Исмагулов - Царукян
Вчера , 07:58
UFC
Сергей Морозов и Дамир Исмагулов провели дуэли взглядов перед боями в UFC
16 декабря, 18:43
UFC
Царукян после боя с казахстанцем в UFC готов драться с Махачевым
16 декабря, 18:12
UFC
Казахстанский боец UFC Морозов рассказал, как принял ислам
16 декабря, 17:42
UFC
Стало известно о будущем Жумагулова в UFC
16 декабря, 12:47
UFC
"Зловещая фигура". Шавката Рахмонова похвалили перед очередным боем в UFC
15 декабря, 18:25
UFC
"Ни разу к нам не пришел". Исмагулов отказался от помощи казахстанца перед боем в UFC
© 2008 - 2022 ТОО «EML»