Казахстанец получил моментальный вызов на бой после яркого нокаута в UFC

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Николай Веретенников (14-7) получил вызов на поединок после яркой победы на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

Изъявил желение подраться с казахстанцем американский файтер Билли Гофф (9-4).

"Билли Гофф вызвал Николая Веретенникова после победы на UFC Vegas-113. Николай также заявил сегодня в прямом эфире в Instagram, что намерен провести свой следующий бой как можно скорее", - пишет инсайдер Crazy Kevin.

Напомним, на прошедшем турнире Веретенников встречался с ещё одним представителем США - Нико Прайсом (16-10). Трёхраундовый поединок завершился уже в дебютном отрезке - казахстанец отправил соперника в "стоячий нокаут".

Отметим, что данный поединок стал дебютным для Николая после подписания нового контракта с UFC. В январе казахстанский боец оформил соглашение на четыре боя, несмотря на то что осенью 2025 года был близок к уходу из организации после третьего поражения в четырёх последних поединках.

Гофф, в свою очередь, идёт на серии из двух поражений. В последний раз он появлялся в октагоне 31 мая 2025 года. Тогда он в первом раунде уступил соотечественнику Рамизу Брахимай (13-5).

Казахстанец вошёл в историю UFC после страшного нокаута в первом раунде

🚨FIGHTER CALLOUT🚨



Billy Goff Calls Out Nikolay Veretennikov To Fight After His #UFCVegas113 Win



Nikolay Also Said Today On IG Live He Is Looking To Fight Again As Soon As Possible



Who Wins This Matchup If Booked 🤔 pic.twitter.com/iHSdt2f8IX — Kevin (@realkevink) February 8, 2026

