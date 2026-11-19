Турнир UFC может пройти в Казахстане в 2027-2028 годах. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передают Vesti.kz.

Казахстан провёл переговоры с UFC

Во время брифинга Мырзабосынову задали вопрос о проведении турнира UFC в Казахстане.

"Мы провели несколько переговоров и рабочих встреч с начала года по турниру UFC, ведутся переговоры. В конце месяца более детально озвучим, к какому решению пришли именно по проведению турнира UFC в 2027-2028 годах в Казахстане. Вся работа проделана, в конце месяца скажем итоги", - сказал министр.

Казахстан мог принять UFC в 2020 году

UFC хотел провести турнир Fight Night в Казахстане ещё шесть лет - в июне 2020 года на "Астана Арене", но тогда помешала пандемия коронавируса.

Сколько казахстанцев в UFC

На данный момент промоушене выступают пятеро казахстанцев.

Это Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев, Дияр Нургожай, Николай Веретенников и Алиби Идирис.

Делегация UFC провела переговоры в Алматы: Казахстан ждут сразу два турнира?