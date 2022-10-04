Казахский боец обошел МакГрегора в рейтинге UFC

Дамир Исмагулов поднялся на одну строчку в рейтинге UFC, сообщают Vesti.kz.

Казахский боец теперь занимает 11-е место в легком весе, сместив оттуда звезду единоборств из Ирландии Конора МакГрегора.

Лидирует в рейтинге Чарльз Оливейра. В тройку также входят Дастин Порье и Джастин Гэджи. На четвертом месте Ислам Махачев. На седьмом месте Рафаэль Физиев.

Напомним, что также казахстанец Шавкат Рахмонов вошел в топ-10 полусреднего веса.

Исмагулов следующий бой проведет против россиянина Армана Царукяна, он состоится 17 декабря на турнире UFC Vegas 66 в Лас-Вегасе (Невада, США).