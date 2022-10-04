Казахский боец обошел МакГрегора в рейтинге UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:34
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Дамир Исмагулов поднялся на одну строчку в рейтинге UFC, сообщают Vesti.kz.

Казахский боец теперь занимает 11-е место в легком весе, сместив оттуда звезду единоборств из Ирландии Конора МакГрегора. 

Лидирует в рейтинге Чарльз Оливейра. В тройку также входят Дастин Порье и Джастин Гэджи. На четвертом месте Ислам Махачев. На седьмом месте Рафаэль Физиев. 

Напомним, что также казахстанец Шавкат Рахмонов вошел в топ-10 полусреднего веса.

Исмагулов следующий бой проведет против россиянина Армана Царукяна, он состоится 17 декабря на турнире UFC Vegas 66 в Лас-Вегасе (Невада, США). 

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Метки:
Казахстан UFC Исмагулов Дамир МакГрегор Конор Оливейра Чарльз Махачев Ислам

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