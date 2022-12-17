Казахский боец из Китая провалил взвешивание на UFC. Названы последствия

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:09
©instagram.com/ufc

23-летний этнический казах из Китая Махсат Кайсар провалил взвешивание перед боем в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, в ночь на 18 декабря, он должен выступить в Лас-Вегасе (Невада, США) на турнире UFC Fight Night 216 против мексиканца Рафы Гарсии в рамках легкого веса. 

Кайсар показал на весах 71,6 килограмма. Перевес составил 1,3 килограмма. Поединок не стали отменять, так как он не титульный, но ему придется отдать сопернику 20 процентов гонорара. 

Напомним, что на турнире также выступят Сергей Морозов и Дамир Исмагулов. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь

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Метки:
Кайсар Махсат UFC

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