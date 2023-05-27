Казахский боец из Китая нокаутировал соперника на турнире за контракт с UFC

Этнический казах из Китая Тайлак Нурай провел поединок в шоу Road to UFC, передает "Спорт Шредингера".
Полусредневес по прозвищу "Супер Саян" вырубил южнокорейца Хана Сеула Кима.
Шоу переводится как "Дорога к UFC", но Нурай за этот бой не получит контракт с мировым промоушеном.
Road to UFC проводится в Азии среди азиатских бойцов и проходит по системе Гран-при, то есть одного боя недостаточно для контракта. В этом году в проекте — наилегчайший, легчайший, полулегкий и легкий веса.
В рамках каждого эфира Road to UFC проводятся нетурнирные бои - в других весах. В таком из них выступил Нурай.