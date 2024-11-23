Казахи в UFC: прямая трансляция турнира в Макао

Сегодня, 23 ноября, в Макао (Китай) состоится турнир UFC - UFC Fight Night 248. Он пройдет днем по казахстанскому времени, сообщают Vesti.kz.

В рамках ивента пройдут 13 поединков, шесть из которых состоятся в главном карде. Предварительный кард начнется в 13:00 по казахстанскому времени, главный - в 16:00.

Целиком турнир можно будет посмотреть по подписке UFC Fight Pass. Отдельно бои главного карда покажут на телеканале Setanta Sports 2, а также в спортивном разделе на платформе "Кинопоиск" по подписке "Яндекс Плюс".

Турнир возглавит бой бывшего чемпиона легчайшего веса UFC россиянина Петра Яна (17-5) с экс-чемпионом наилегчайшей категории бразильцем Дейвесоном Фигейредо (24-3-1). Они занимают третье и пятое места в дивизионе до 61 килограммов.

Кроме того, на турнире выступят два этнических казаха из Китая. Соревнования откроет Кайсар Махсат (10-3), который, проведет свой пятый поединок в лучшей лиге мира. Он выйдет в октагон в 13:00. Соперником 24-летнего файтера будет 31-летний бразилец Николас Мотта (14-5-0-1).

28-летний Балгын Женисулы (18-5) проведет бой с бывшим чемпионом казахстанской лиги NAIZA представителем Южной Кореи Су Енгом (13-3-0-2).

Их поединок пройдет в рамках финального этапа проекта Road to UFC (через него перспективные бойцы из Азии могут получить контракт с лигой).