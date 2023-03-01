"Казахи очень добрые". Что думают о Шавкате Рахмонове фанаты со всего мира

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:24
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Фанаты непобежденного Шавката Рахмонова со всего мира оставляют сотни комментариев со словами поддержки перед предстоящим боем казахстанца в UFC, передают Vesti.kz.

В комментариях под видео официальной страницы UFC в YouTube поклонники казахстанца отмечают, что Шавкат Рахмонов устрашает всех своих соперников.

"Он невероятен. Он не показывает никаких жестов. всегда сосредоточен в своих боях. Шавкат - бугимен в полусреднем весе", - пишет один из пользователей.

В ответ другие фанаты бойца пишут, что рады были бы увидеть бой казахстанца с Хамзатом Чимаевым, другие считают, что Чимаева берегут подальше от Рахмонова.

"Шавкат - один из тех бойцов, которые просто заставляют вас хотеть улучшить свои собственные навыки, чтобы вы могли быть такими же опытными. Этот чувак - настоящая проблема в дивизионе и будет источником вдохновения для будущих бойцов", - пишет другой пользователь.

Некоторые подчеркивают, что Шавкат еще не получил того признания, которого заслуживает.

"Шавкат явно зверь и не получает заслуженного признания. Я пишу комментарии к этому видео, чтобы алгоритм YouTube понял, что фанаты хотят больше внимания к Шавкату. Больше контента, больше продвижения, больше всего", - написал комментатор.

Не обошлось в комментариях без упоминания популярного казахстанского певца Димаша Кудайбергена.

"Боже, я люблю этого парня, и, честно говоря, я просто очарован Казахстаном. Мой любимый артист из Казахстана - Димаш, и он, наверное, лучший вокалист в мире. Они кажутся искренне добрыми людьми", - отметил другой.

Вот еще несколько комментариев, в которых фанаты ММА восхищаются навыками Рахмонова:

"Он быстро становится одним из моих любимых бойцов, и он определенно тот парень, за которого я больше всего болею в 170 фунтах. Я восхищаюсь его менталитетом, я восхищаюсь его дисциплиной и психологической стойкостью, позволяющей выдерживать вес целой страны и культуры на его плечах. Я бы хотел когда-нибудь увидеть его против Чимаева или Бернса. Эти двое, я думаю, станут самыми тяжелыми испытаниями для Шавката".

"Мой любимый боец UFC прямо сейчас. Такой скромный, смертоносный и достойный восхищения...".

"Он - будущее спорта. Рад видеть, что он получает больше признания. Он не только станет чемпионом, но и несколько раз защитит пояс".

"Этот человек - темная лошадка этого дивизиона, не удивлюсь, если он незаметно поднимется вверх по рейтингу и в конце концов вцепится в титул! Чувак крутой".

"Большой поклонник этого парня с момента его дебюта. У него действительно есть что-то особенное. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как он выступит дальше!".

Рахмонов следующий поединок проведет против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285, который пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (США).

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